close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки держава залучила від продажу ОВДП у жовтні

22.10.2025 11:20
Ольга Деркач

Міністерство фінансів України продовжує активно залучати кошти до держбюджету через аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Скільки держава залучила від продажу ОВДП у жовтні

Фото: freepik.com, unsplash.com

За результатами останнього розміщення, яке відбулося цього тижня (21 жовтня), держава отримала 14,9 млрд грн. Усі залучені ресурси спрямовуються на фінансування потреб оборонного сектору та підтримку фінансової стійкості країни в умовах війни.

Під час аукціону інвесторам було запропоновано три серії гривневих паперів із фіксованими ставками прибутковості. Найкоротші ОВДП строком обігу 1,2 року принесли до бюджету 2,2 млрд грн під 16,35% річних. Облігації на 1,8 року були реалізовані на суму 5,3 млрд грн зі ставкою 17,10%, а найдовші папери — на 3,2 року — забезпечили найбільший обсяг залучень, 5,4 млрд грн, із дохідністю 17,80%.

Цікаве по темі: Скільки Україна залучила від продажу ОВДП у вересні — Мінфін

Загалом за підсумками трьох аукціонів, проведених у жовтні, Мінфін уже мобілізував 57,8 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року обсяг залучених ресурсів через ОВДП становить 466,2 млрд грн, а з моменту початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн грн. Це свідчить про стійкий інтерес інвесторів до державних цінних паперів, попри складні економічні умови.

ОВДП залишаються одним із ключових інструментів внутрішнього фінансування державного бюджету. Їх придбання дозволяє громадянам і бізнесу не лише зберігати кошти з фіксованою дохідністю, а й робити прямий внесок у зміцнення обороноздатності України. Мінфін проводить аукціони щовівторка, а придбати облігації можна як у гривнях, так і в іноземній валюті — доларах США або євро. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, $1 000 або €1 000.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI запустила ШІ-браузер — ChatGPT Atlas

ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу

Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу

Джерело: Міністерство фінансів України.

Рубрики: Війна з РосієюІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Українська Vchasno Group інвестувала $1 млн в узбекистанський стартап 21.10.2025

Українська Vchasno Group інвестувала $1 млн в узбекистанський стартап
Фонд ZAS Ventures інвестував в український стартап Gamow Tech 21.10.2025

Фонд ZAS Ventures інвестував в український стартап Gamow Tech
Акції цієї компанії з портфеля BlackRock злетіли на 250% за день 20.10.2025

Акції цієї компанії з портфеля BlackRock злетіли на 250% за день
У Дії з’явилася нова облігація 18.10.2025

У Дії з’явилася нова облігація
В Україні можуть запровадити «народні IPO» для інвестування 18.10.2025

В Україні можуть запровадити «народні IPO» для інвестування
Крипто проти традиційного ринку: хто виживе в епоху штучного інтелекту 18.10.2025

Крипто проти традиційного ринку: хто виживе в епоху штучного інтелекту
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  21:00

Скільки біткоїнів у BlackRock

 Сьогодні  19:30

Крипторинок готується до потужного злету — фінансовий аналітик

 Сьогодні  18:30

Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету: куди підуть гроші

 Сьогодні  17:30

На честь Стіва Джобса випустять пам’ятну монету

 Сьогодні  16:30

ChatGPT отримає фінансові моделі: OpenAI наймає банкірів

 Сьогодні  15:30

З 1 листопада запрацюють нові правила формування QR-кодів для переказів

 Сьогодні  14:30

7 криптовалютних ETF, на які варто звернути увагу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.