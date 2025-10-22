Скільки держава залучила від продажу ОВДП у жовтні

Міністерство фінансів України продовжує активно залучати кошти до держбюджету через аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

За результатами останнього розміщення, яке відбулося цього тижня (21 жовтня), держава отримала 14,9 млрд грн. Усі залучені ресурси спрямовуються на фінансування потреб оборонного сектору та підтримку фінансової стійкості країни в умовах війни.

Під час аукціону інвесторам було запропоновано три серії гривневих паперів із фіксованими ставками прибутковості. Найкоротші ОВДП строком обігу 1,2 року принесли до бюджету 2,2 млрд грн під 16,35% річних. Облігації на 1,8 року були реалізовані на суму 5,3 млрд грн зі ставкою 17,10%, а найдовші папери — на 3,2 року — забезпечили найбільший обсяг залучень, 5,4 млрд грн, із дохідністю 17,80%.

Загалом за підсумками трьох аукціонів, проведених у жовтні, Мінфін уже мобілізував 57,8 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року обсяг залучених ресурсів через ОВДП становить 466,2 млрд грн, а з моменту початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн грн. Це свідчить про стійкий інтерес інвесторів до державних цінних паперів, попри складні економічні умови.

ОВДП залишаються одним із ключових інструментів внутрішнього фінансування державного бюджету. Їх придбання дозволяє громадянам і бізнесу не лише зберігати кошти з фіксованою дохідністю, а й робити прямий внесок у зміцнення обороноздатності України. Мінфін проводить аукціони щовівторка, а придбати облігації можна як у гривнях, так і в іноземній валюті — доларах США або євро. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, $1 000 або €1 000.

