Потужні магнітні бурі знову накрили Землю: Кр-індекс досяг 7 балів

Після надпотужних магнітних бур, пік яких припав на 12-13 листопада (тоді Кр-індекс сягнув 8,7 за 9 бальною шкалою), спостерігався нетривалий спад сонячної активності (18-20 листопада). Однак цей тиждень почався з нових сильних сплесків — 24 та 25 листопада Кр-індекс знову сягнув 6-7 балів, і сьогодні, 26 листопада перевищує позначку 5 балів

За попередніми даними Meteoagent, 26 листопада 2025 року індекс геомагнітної активності (K-index, або також Кр-індекс) становить 5 балів (із 9 можливих), однак, як показує практика, точні дані буде оприлюднено лише завтра, після остаточних підрахунків (зазвичай фактичний показник вищий, ніж попередній).

На завтра, 27 вересня, фахівці опублікували тільки прогноз щодо сонячної активності. Передбачається індекс на рівні 4,7, що знаходиться в «жовтій зоні», тобто середній рівень.

Нагадаємо, що цьогоріч Сонце перебуває на піку своєї багаторічної активності, і це супроводжується спалахами та викидами корональної маси, через які значно зросли частота та сила магнітних бур.

Одночасно експерти фіксують високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Такі умови можуть спричиняти тимчасові збої у роботі радіозв’язку, GPS-систем і супутникових каналів зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

C-клас — слабкі;

M-клас — середні та сильні;

X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя фіксуються часті спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;

пити достатньо води;

уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;

забезпечити повноцінний сон;

людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

