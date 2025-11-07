close-btn
Вчені попередили про потужні магнітні бурі

07.11.2025 11:20
Микола Деркач

З початку листопада 2025 року Кр-індекс, показник сили магнітних бур, не опускався нижче 6 балів за 9-бальною шкалою. Це червоний рівень, що сигналізує про небезпеку

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Нагадаємо, що цьогоріч Сонце перебуває на піку своєї багаторічної активності, і це супроводжується спалахами та викидами корональної маси, через які значно зросли частота та сила магнітних бур.

За даними Meteoagent, вчора, 6 листопада, індекс геомагнітної активності (K-index, або також Кр-індекс) становив 7,2 бала, а 5 листопада — 7 балів, що відповідає сильній магнітній бурі. Одночасно фахівці фіксують високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Такі умови можуть спричиняти тимчасові збої у роботі радіозв’язку, GPS-систем і супутникових каналів зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.

На сьогодні, 7 листопада, експерти прогнозують продовження підвищеної сонячної активності та нові спалахи, що зумовить геомагнітні збурення (К-індекс буде щонайменше на рівні 7,3 бала).

Читайте також: Уряд схвалив проєкт Держбюджету України на 2026 рік

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

  • C-клас — слабкі;
  • M-клас — середні та сильні;
  • X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя фіксуються часті спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

  • робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;
  • пити достатньо води;
  • уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;
  • забезпечити повноцінний сон;
  • людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

