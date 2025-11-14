close-btn
Надпотужні магнітні бурі накрили Землю: Кр-індекс майже досяг максимуму

14.11.2025 12:30
Микола Деркач

Від початку листопада 2025 року Кp-індекс, що показує силу магнітних бур, стабільно тримається вище 6 балів із 9. Це червоний рівень, який вказує на підвищену небезпеку. При цьому, останні декілька днів показник перевищує 8,6 балів

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Нагадаємо, що цьогоріч Сонце перебуває на піку своєї багаторічної активності, і це супроводжується спалахами та викидами корональної маси, через які значно зросли частота та сила магнітних бур.

За даними Meteoagent, 12 листопада індекс геомагнітної активності (K-index, або також Кр-індекс) становив 8,7 балів (із 9 можливих), а вчора, 13 листопада, сягнув 8,6 балів (це попередній результат, який фахівці сьогодні можуть скоригувати).

Прогноз на сьогодні, 14 листопада, лише приблизний, однак судячи з динаміки, що спостерігається у листопаді, послаблення геомагнітних коливань очікувати не варто.

Це одні з найпотужніших магнітних бур, що спостерігалися за останні два десятиліття.

Одночасно фахівці фіксують високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Такі умови можуть спричиняти тимчасові збої у роботі радіозв’язку, GPS-систем і супутникових каналів зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.

Читайте також: Вчені попередили про потужні магнітні бурі

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

  • C-клас — слабкі;
  • M-клас — середні та сильні;
  • X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя фіксуються часті спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

  • робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;
  • пити достатньо води;
  • уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;
  • забезпечити повноцінний сон;
  • людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

