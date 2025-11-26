close-btn
Mastercard запускає ексклюзивні дизайни та привілеї для власників карток

26.11.2025 18:20
Ольга Деркач

Mastercard запустила програму, створену для того, щоб допомогти емітентам та партнерам поглиблювати взаємодію з клієнтами за рахунок персоналізованих вражень та ексклюзивних привілеїв

Фото: freepik.com

Mastercard Access Pass дозволяє додати до вже чинної дебетової, кредитної чи передплаченої картки новий цифровий дизайн і набір ексклюзивних привілеїв — буквально одним натисканням. Користувачі зберігають усі свої поточні можливості, але отримують додатковий рівень бонусів. У цифровому гаманці можна миттєво активувати унікальний дизайн картки та одразу скористатися спеціальними перевагами.

Команда McLaren у Формулі-1 та First Abu Dhabi Bank (FAB) стали першими партнерами, які запустили Access Pass. Завдяки цьому власники карток отримують доступ до лімітованих дизайнів, членства у McLaren Plus, а також спеціальних подій, вражень і мерчу.

Йорн Ламберт, директор Mastercard з продуктової стратегії, зазначив:

«З Mastercard Access Pass ми створили безшовний цифровий доступ до захоплень, які найбільше важливі для наших власників карток. Разом із такими неймовірними партнерами, як команда McLaren у Формулі-1 та FAB, ми пропонуємо ексклюзивні враження — спочатку в ОАЕ, а згодом і в усьому світі».

Читайте також: Visa та Mastercard готуються завершити 20-річну війну з ритейлерами

Раніше ми також писали, що Mastercard запускає систему, яка додає рівень ідентифікації до self-custody-інструментів та дозволяє надсилати криптоактиви на верифіковані псевдоніми замість довгих адрес гаманців.

Mastercard повідомила у пресрелізі, що компанія обрала мережу Polygon для запуску нової системи, яка дозволить користувачам надсилати криптоактиви на підтверджені імена користувачів, а не на довгі та складні адреси гаманців. Стандарт Mastercard Crypto Credential уніфікує підхід до перевірки блокчейн-адрес, запроваджуючи зрозумілі псевдоніми, що відповідають верифікованим особам.

Нагадаємо, що Mastercard інтегрується в гаманець PayPal, щоб дозволити ШІ-агентам здійснювати транзакції від імені користувачів.

Завдяки цьому партнерству сотні мільйонів споживачів і десятки мільйонів торговців у всьому світі зможуть дозволити агентам здійснювати покупки. PayPal також випробує фреймворк Mastercard Agent Pay Acceptance Framework і співпрацюватиме з Mastercard у спільній розробці та тестуванні агентів і торговців.

За матеріалами finextra.com.

