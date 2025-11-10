close-btn
Visa та Mastercard готуються завершити 20-річну війну з ритейлерами

10.11.2025 19:30
Микола Деркач

Після 20 років судових суперечок із американськими ритейлерами платіжні гіганти Visa та Mastercard наближаються до мирової угоди. Сторони погоджують нові правила, що можуть змінити баланс сил на платіжному ринку США: комісії зменшаться, а магазини отримають право не приймати найдорожчі для бізнесу преміальні картки з кешбеком і бонусами

Фото: unsplash.com

Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає Мінфін.

Що передбачає угода

Visa та Mastercard планують знизити міжбанківські комісії, які зазвичай становлять 2–2,5% від суми транзакції, приблизно на 0,1 відсоткового пункту. Зміни впроваджуватимуть поступово, протягом кількох років.

Окрім цього, компанії пом’якшать правила щодо можливості магазинів встановлювати власну націнку для клієнтів, які розраховуються кредитними картками.

Кінець правила «приймай усі картки»

Найсуттєвіша зміна — скасування вимоги приймати всі картки певної платіжної системи. Зараз, якщо магазин приймає Visa, він зобов’язаний обробляти і найдорожчі преміальні картки. Нова угода дозволить ділити картки за категоріями — із винагородами, без бонусів або комерційні — і самостійно вирішувати, які з них приймати.

Це може дати магазинам змогу уникати високих комісій, але водночас створює ризик втрати частини клієнтів, які користуються преміальними картками.

Читайте також: Хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше

Передумови конфлікту

Суперечка між торговцями, Visa та Mastercard триває з 2005 року. Ритейлери звинувачували платіжні системи та великі банки-емітенти у змові, що дозволяла утримувати комісії на завищеному рівні.

Особливо гостро проблема проявилася останніми роками через зростання популярності преміальних карток. Програми кешбеків і бонусів фінансуються саме за рахунок комісій, які сплачують магазини. За даними Nilson Report, у 2023 році банки зібрали $72 млрд таких платежів.

Попередній варіант мирової угоди, що передбачав зниження комісії лише на 0,07 в.п., суд відхилив у березні 2024 року. Нова домовленість, за даними WSJ, є вигіднішою для ритейлерів і може бути офіційно оголошена найближчим часом — після затвердження судом.

Чому це важливо

Мирова угода може покласти край «гонці кешбеків», яка тривала понад десятиліття. Якщо магазини почнуть відмовляти у прийомі бонусних карток, банки-емітенти змушені будуть переглядати свої програми лояльності або знижувати комісії, щоб утримати партнерів.

Для споживачів це означатиме вибір: користуватися звичайними картками без винагород або шукати продавців, які приймають преміальні картки. Нові правила можуть докорінно змінити підхід до кредитних карток у США — і завершити 20-річну війну між платіжними системами та торговцями.

Рубрики: VisaСвітНовиниПлатіжні системиMastercardСША
