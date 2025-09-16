Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів

Більшість постачальників платіжних послуг вже активно використовують оркестрацію платежів або принаймні розглядають можливість застосування цієї інноваційної технології для підвищення гнучкості платіжних систем, розумної маршрутизації та швидкого забезпечення глобального охоплення в сфері торгівлі. Що ж відбувається, коли в гру вступають ШІ-агенти, і чим агентська оркестрація відрізняється від оркестрації платежів загалом? Давайте дізнаємося

Оскільки все більше великих технологічних компаній розробляють власні агентські ШI-інструменти для різних цілей, неможливо не замислитися, яку користь вони можуть принести платіжному сектору. Щоб оцінити цю користь, почнемо з визначення основних термінів.

Що таке агенти ШІ?

Нещодавнє опитування показало, що 86% компаній Південно-Східної Азії планують впровадити в свою операційну діяльність ШІ-агентів протягом наступного року, причому половина з них вже використовує цю технологію. Але що саме являють собою ці агенти?

ШІ-агенти — це інструменти штучного інтелекту, здатні виконувати найскладніші завдання без участі людини. Ці програмні рішення розроблені так, щоб автономно адаптуватися до змін у навколишньому середовищі, постійно самовдосконалюватися, підвищувати ефективність своєї роботи та приймати обґрунтовані рішення без постійного втручання та контролю з боку людини.

Чим же вони відрізняються від вже звичних нам чат-ботів на кшталт GPT? ШІ-агенти не обмежуються лише розмовними або генеративними функціями. Хоча вони й можуть інтегрувати чат-ботів, подібних до Chat GPT, у свою екосистему, ті будуть лише елементом користувацького інтерфейсу, в той час як справжні, автономні ШІ-агенти мають значно ширший спектр можливостей.

Головні характеристики ШІ-агентів

Деякі з найважливіших характеристик, які визначають ШІ-агентів, включають:

автономність,

сприйняття навколишнього середовища,

реактивність,

здатності до міркування та навчання,

незалежну внутрішню комунікацію між агентами,

цілеспрямовану діяльність,

здатність адаптуватися в реальному часі до змін у середовищі,

придатність для складних робочих процесів та динамічних умов, що виходять за межі текстових розмов.

ШІ-агенти можуть співпрацювати в системах агентської оркестрації

Агентська оркестрація — це система, яка координує діяльність багатьох автономних ШІ-агентів, роботизованих RPA-ботів і навіть людей у складних робочих процесах.

Хоча кожен окремий ШІ-агент може виконувати лише одне конкретне завдання, агентська оркестрація дозволяє їм взаємодіяти та співпрацювати для виконання більш складних багатоступеневих завдань, а також динамічно оптимізує складні процеси, часто у межах кількох корпоративних систем.

Як і співробітники з різним досвідом та навичками, які разом формують багатофункціональну команду для досягнення спільної мети, різні ШІ-агенти в екосистемі агентської оркестрації об’єднуються для роботи з комплексними процесами.

У системі агентської оркестрації координація окремих автономних агентів здійснюється спеціалізованим рівнем координації або оркестраційним двигуном, а не одним окремим агентом. Цей координаційний прошарок керує всіма взаємодіями та розподілом завдань між агентами з різними можливостями, забезпечуючи ефективну і злагоджену роботу всієї системи..

Як працює координаційний рівень агентської оркестрації

У рамках систем агентської оркестрації підсистема координації або оркестраційний двигун розбиває високорівневі спільні цілі на підзадачі та динамічно розподіляє їх виконання між найбільш відповідними агентами.

Рішення про розподіл завдань приймається на основі можливостей доступних агентів та їхнього поточного навантаження. Ця інформація зберігається в реєстрі агентів, який містить метадані про всіх учасників системи та забезпечує оптимальний розподіл завдань.

Крім того, існує протокол комунікації, що дозволяє агентам обмінюватися даними як в реальному часі так і асинхронно. Методи комунікації можуть включати API, черги повідомлень, подійно-орієнтовані системи або спільну пам’ять.

Що спільного в агентської оркестрації з оркестрацією платежів?

Оркестрація платежів — це система програмного забезпечення, яка оптимізує обробку платежів через різних постачальників платіжних послуг (PSP), платіжні шлюзи та методи, об’єднуючи управління всіма цими компонентами в єдиному централізованому хабі.

Сервіс оркестрації платежів використовує аналітику даних та машинне навчання для розумного маршрутизування транзакцій до найкращого постачальника, виправлення збоїв обробки транзакцій, підвищення рівня схвалення платежів, консолідації звітності та спрощення інтеграцій для торговців.

Якщо платформа оркестрації платежів працює на основі ШІ, чи робить це її агентською?

Наразі оркестрація платежів послуговується ШІ, але здебільшого все ще спирається на заздалегідь визначену логіку та централізовані правила маршрутизації. Водночас, еволюція платформ оркестрації платежів, а також поява агентських ШІ-рішень для публічного використання свідчать про те, що оркестрація платежів у майбутньому може рухатися в напрямку розумних агентських систем платежів.

Впровадження принципів агентської оркестрації, таких як автономне міркування, рішення щодо маршрутизації, що визначаються ШІ-логікою, та динамічні робочі процеси в реальному часі, вже відбувається у програмних рішеннях для обробки платежів. Ширше застосування цих принципів дозволить платіжним системам безперешкодно співпрацювати та координувати свою діяльність також і з іншими операційними сегментами бізнесу.

Отже, як оркестрація платежів може стати більш інтелектуальною та автономною завдяки можливостям агентської оркестрації?

Щоб з’ясувати це, PaySpace Magazine звернувся до Андрія Рябчука, засновника Akurateco:

— «Здатність агентських систем ШІ самостійно приймати певні операційні рішення є дуже цінною для систем оркестрації платежів. Деякі з ШІ-інструментів вже сьогодні застосовуються в оркестрації платежів, і їхнє використання буде ставати лише активнішим з розвитком агентської технології.

Агентська оркестрація буде особливо корисною для розумної маршрутизації платежів, коли рішення приймаються з урахуванням великого обсягу інформації, а не лише кількох заздалегідь визначених правил. Оркестрація платежів із залученням кількох ШІ-агентів (наприклад, агент ризиків та шахрайства, агент уподобань та персональних налаштувань клієнта, агент ймовірності успіху, кожен із яких надаватиме аналітику в своєму сегменті) дозволяє системі динамічно оцінювати значно більше змінних у реальному часі. При цьому агент оркестрації зважує всі взаємоповʼязані обмеження й переваги та знаходить оптимальні компроміси, щоб максимізувати частку успішних операцій, відповідність нормативам, ефективність витрат і досвід користувача.

Іншою можливою сферою впровадження агентської оркестрації є оптимізація платіжної структури. Наприклад, агентський ШІ може визначати, які саме комісії в результаті сплачує клієнт. Це досягається завдяки динамічному вибору комісій для продавців, які ситуативно застосовують надбавки або беруть комісії на себе в реальному часі. Цей вибір може бути автоматизованим, враховуючи такі фактори, як профіль клієнта чи цінова маржа продукту. ШІ-агенти також можуть сприяти мінімізації комісій за конвертацію валют у міжнародних транзакціях. Крім того, інструменти ШІ можуть у режимі реального часу пропонувати покупцю варіанти оплати з нижчими комісіями під час оформлення замовлення чи платежу. Це може підвищити як конверсію так і рівень задоволення клієнтів.

Загалом, оркестрація платежів має багато напрямів, де агентський ШІ може суттєво підвищити ефективність. Серед них — каскадування, яке розподіляє відхилені транзакції між кількома платіжними каналами, щоб платіж усе ж був завершений; управління системами автоматичного перемикання, що забезпечують здатність платіжного програмного забезпечення миттєво та безперешкодно переключатися на надійну резервну систему; а також інші операційні аспекти, які можуть покращити рівень схвалення платежів.

Ще одним важливим сегментом оркестрації платежів, який може зазнати позитивної трансформації завдяки можливостям агентського ШІ, є A/B-тестування. Координовані агенти ШІ можуть швидко й безперешкодно порівнювати частки успішності транзакцій, показники чарджбеків (примусового повернення коштів) та інші ключові параметри кількох доступних варіантів обробки платежів, щоб визначити, який із них є найефективнішим відповідно до ваших основних потреб, і оптимально розподіляти трафік між цими каналами в тестовому режимі.

На завершення варто відзначити, що можливості агентської оркестрації можуть бути корисними для платіжних компаній у сфері протидії шахрайству, зокрема в плануванні та скорингових системах оцінки ризиків, верифікації користувачів і забезпеченні відповідності вимогам законодавства та індустрії (compliance).

Що стосується перспективних технологій, сьогодні активно використовуються мережеві токени для підвищення безпеки транзакцій. Наразі сховища токенів переважно є статичними, часто погано синхронізованими та позбавленими автоматизованого управління життєвим циклом токенів у реальному часі. Тому використання агентських ШІ-інструментів могло б покращити роботу сховищ токенів, створюючи активну, адаптивну та розумну інфраструктуру, оптимізовану для безпеки, швидкості та високого рівня схвалення транзакцій».

Використання агентської оркестрації

Системи агентської оркестрації особливо корисні у середовищах, де потрібне прийняття складних, багатокомпонентних рішень і наразі використовується багато людських зусиль. До таких сфер, серед іншого, можуть належати:

узгодження фінансових операцій;

інспекції та обслуговування промислової інфраструктури;

автоматизація підтримки клієнтів;

кібербезпека;

обробка страхових заявок;

прогнозування попиту у роздрібній торгівлі;

управління ризиками;

інтелектуальна маршрутизація платежів;

узгодження даних та розрахунки;

повторна обробка невдалих транзакцій;

інтеграція зі спеціалізованим агентським ШІ для онлайн торгівлі.

Провідні платформи агентської оркестрації

Хоча технологія ще перебуває на ранньому етапі розвитку, існує кілька постачальників, які активно розробляють рішення з агентської оркестрації.

UiPath Maestro — платформа ШІ оркестрації, що забезпечує автономне виконання контекстних завдань агентами в межах бізнес-систем. Вона поєднує корпоративну оркестрацію з можливостями аудиту та управління.

Camunda — модуль для оркестрації робочих процесів і бізнес-процесів, який інтегрує ШІ-агентів у робочі процеси моделі та нотації бізнес-процесів (англ. Business Process Model and Notation – BPMN). Платформа пропонує спостереження, управління та контроль за ШІ-агентами із залученням людини.

Microsoft Copilot Studio експериментує з багатоагентними системами оркестрації, що дозволяють Copilot-агентам виконувати комплексні завдання з кількома етапами, делегувати обов’язки між спеціалізованими агентами та плавно інтегруватися з різними корпоративними інструментами.

Багато інших постачальників також досліджують агентську оркестрацію, та деякі з їх розробок вже доступні в демонстраційному режимі. З поширенням та розвитком цієї технології, вона може сприяти утворенню більш розумної і надійної інфраструктури для обробки платежів.

За матеріалами payspacemagazine.com.