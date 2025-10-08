close-btn
Картки Visa та Mastercard остаточно перестануть працювати на російському ринку

08.10.2025 13:37
Микола Деркач

Нещодавно російські чиновники та ЗМІ почали повідомляти про необхідність обмежити роботу банківських карток Visa і Mastercard, оскільки в них закінчився термін дії сертифікатів безпеки

Фото: chatgpt.com

Нагадаємо, що платіжні гіганти Visa та Mastercard залишили російський ринок ще у 2022 році, після повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді міжнародні компанії оголосили про припинення обслуговування транзакцій на території рф, однак російські банки вирішили зберегти обіг карток цих систем усередині країни. Операції здійснювалися через Національну систему платіжних карток — оператора російської картки «Мир».

Тепер, така схема більше не може працювати. У країні збираються обмежити роботу карток Visa і Mastercard, оскільки з 1 січня 2025 року в них закінчився термін дії сертифікатів безпеки. Ці сертифікати забезпечували роботу чипів і підтверджували відповідність міжнародним стандартам захисту даних. Без них використання карток стає потенційно небезпечним для користувачів.

Як зазначають ЗМІ, Національна система платіжних карток уже веде переговори з банками щодо строків поступового вилучення таких карток з обігу. Після цього «загальне рішення ринку» планують представити банку росії, який має затвердити деталі обмеження.

Читайте також: Bitget запустила миттєве виведення криптовалюти на Visa та Mastercard

Йдеться передусім про протерміновані картки, які російські банки зробили безстроковими після відходу Visa і Mastercard у 2022 році. Тоді це пояснювали ризиком дефіциту пластику та чипів через санкції. Однак тепер регулятори визнали, що в цьому більше немає потреби — матеріали зношуються, а сертифікати безпеки вже не діють.

У центробанку рф також наголосили, що повернення до карток із фіксованим терміном дії допоможе зменшити ризики шахрайства. Банки поступово замінюють прострочені картки, і їхня частка постійно знижується.

Коли саме обмеження набудуть чинності, поки не уточнюється, однак російські чиновники визнають, що відключення карток Visa і Mastercard — питання часу.

Раніше ми також писали, що компанія Visa запустила пілотний проєкт, у межах якого попереднє фінансування транскордонних платежів здійснюється у стейблкоїнах через платформу Visa Direct. Це глобальна інфраструктура компанії для руху коштів, що охоплює понад 11 млрд карток, банківських рахунків та гаманців.

