Visa відкрила нові можливості для фінтеху та бізнес-платформ

Visa Commercial Integrated Partners надає екосистему, технології та інфраструктуру для інноваційних фінтех-компаній та інших постачальників бізнес-застосунків, щоб вони могли легко інтегрувати платіжні функції у свої платформи

Наприклад, програма дозволяє фінансовим установам, що користуються комерційною платформою Visa, пропонувати своїм клієнтам віртуальні платежі та аналітичні рішення без необхідності прямої технічної інтеграції з такими застосунками, як ERP-системи (Enterprise Resource Planning — ПЗ для комплексного управління бізнесом). Це дає змогу уникнути тривалих і дорогих розробок та залучення додаткових ресурсів.

«Visa Commercial Integrated Partners — це значний крок вперед у нашій місії щодо надання фінансовим технологічним провайдерам та фінансовим установам інноваційних цифрових платіжних рішень, — сказав Даррен Парслоу, глобальний керівник Visa Commercial Solutions. — Використовуючи нашу мережу та комерційні API, ми даємо можливість нашим партнерам швидше впроваджувати інновації, зменшувати витрати на розробку та дистрибуцію і надавати своїм клієнтам кращий досвід здійснення платежів. Це підкреслює прагнення Visa рухати майбутнє цифрових платежів і підтримувати зростання екосистеми фінтех у всьому світі».

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Через Visa Commercial Integrated Partners фінансові установи отримують доступ до вже перевірених фінтех-партнерів, які інтегровані з Visa, що дозволяє швидше запроваджувати нові рішення.

Одним із перших партнерів Visa у межах програми стала компанія Car IQ, що є провідною у галузі технологій для автопарків і транспортних засобів.

«Наша інфраструктура цифрових платежів дозволяє банкам-емітентам пропонувати комерційним клієнтам рішення для автопарків, яке дозволить їм підключити свої транспортні засоби безпосередньо до існуючої кредитної лінії Visa, — сказав Стерлінг Пратц, засновник і генеральний директор Car IQ. — Ми віримо, що перетворення транспортного засобу на засіб оплати Visa для пального, дорожніх зборів та послуг допоможе банкам повернути витрати на автопарк, які зараз втрачаються через застарілі карткові програми та приватні мережі».

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За матеріалами finance.yahoo.com.