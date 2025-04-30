Скільки грошей заробила Visa за II квартал: оприлюднено звіт

Visa опублікувала фінансові результати за другий квартал, які перевершили очікування аналітиків, та оголосила про програму викупу акцій на суму $30 млрд

Кредитний гігант повідомив про дохід у розмірі $9,59 млрд, що на 9% більше, ніж у минулому році, та перевищує консенсус-прогноз аналітиків Visible Alpha.

Скоригований чистий прибуток становив $5,44 млрд, або $2,76 на акцію, порівняно з $5,11 млрд, або $2,51 на акцію, роком раніше, перевищивши прогнози Волл-стріт.

Обсяг платежів Visa зріс на 8%, а кількість оброблених транзакцій — на 9%. Генеральний директор Райан МакІнерні (Ryan McInerney) заявив, що «споживчі витрати залишалися стійкими, незважаючи на макроекономічну невизначеність».

Компанія також оголосила про нову програму викупу акцій на суму $30 млрд.

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Акції Visa подорожчали майже на 2% у післяторговий період. З початку 2025 року до закриття торгів у вівторок акції зросли у ціні на 8%.

На початку цього місяця Visa, за повідомленнями, запропонувала Apple $100 млн, намагаючись замінити Mastercard як постачальника платіжної мережі для техногіганта. У звіті зазначається, що Visa та American Express змагаються за можливість стати платіжною мережею для кредитної картки Apple, яку наразі випускає Goldman Sachs.

Також раніше ми писали, що компанія Visa запустила в Україні інноваційне рішення для онлайн-платежів — Visa Payment Passkey.

Нагадаємо, що Мінцифри та VISA розширюють співпрацю у сфері ШІ та кіберстійкості. VISA — світовий лідер у сфері цифрових платежів і партнер Мінцифри з початку заснування. Компанія активно підтримує розбудову цифрової держави й запуск революційних послуг.

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За матеріалами investopedia.com.