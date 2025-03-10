Ощадбанк і Visa розповіли про можливості NFC-кільця для оплат

Сьогодні фінансові технології — це не лише про ефективність, але і про зручність. Так, українці можуть скористатися стильним платіжним кільцем
«А ви знали, що платити за покупки можна не лише карткою чи телефоном, але й спеціальним NFC-кільцем? Ощад разом з Visa пропонує такий стильний і технологічний аксесуар своїм клієнтам, — написав у Telegram Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку. — Фактично, це аналог картки Visa Platinum, що випускається як додаткова картка до рахунку в гривні, строком до 10 років».
Він зазначив, що завдяки цьому гаджету можна:
- оплачувати покупки та послуги із використанням Apple Pay, Google Гаманця, Garmin Pay чи Mi Pay;
- здійснювати P2P-перекази та розрахунки в Інтернеті;
- зареєструватися в застосунку Мобільний Ощад;
- користуватися всіма привілеями Visa Platinum.
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Доступні два кольори: білий та чорний; розміри UK 16-21.
Поповнити NFC-кільце можна шляхом:
- переказу коштів з іншої картки;
- в терміналі Ощадбанку за номером кільця;
- в касі банку через POS-термінал;
- за реквізитами рахунку;
- через поповнення основної картки або рахунку (гроші автоматично доступні на NFC-кільці).
Замовити гаджет можна у відділенні Ощадбанку або на сайті.
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