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Ощадбанк і Visa розповіли про можливості NFC-кільця для оплат

10.03.2025 10:00
Микола Деркач
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Сьогодні фінансові технології — це не лише про ефективність, але і про зручність. Так, українці можуть скористатися стильним платіжним кільцем

Ощадбанк і Visa розповіли про можливості NFC-кільця для оплат

Ощадбанк і Visa розповіли про можливості NFC-кільця для оплат Фото: t.me/sergii_naumov

«А ви знали, що платити за покупки можна не лише карткою чи телефоном, але й спеціальним NFC-кільцем? Ощад разом з Visa пропонує такий стильний і технологічний аксесуар своїм клієнтам, — написав у Telegram Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку. — Фактично, це аналог картки Visa Platinum, що випускається як додаткова картка до рахунку в гривні, строком до 10 років».

Він зазначив, що завдяки цьому гаджету можна:

  • оплачувати покупки та послуги із використанням Apple Pay, Google Гаманця, Garmin Pay чи Mi Pay;
  • здійснювати P2P-перекази та розрахунки в Інтернеті;
  • зареєструватися в застосунку Мобільний Ощад;
  • користуватися всіма привілеями Visa Platinum.

Цікаве по темі: Ощадбанк додав можливість токенізувати платіжні картки на Android

Доступні два кольори: білий та чорний; розміри UK 16-21.

Поповнити NFC-кільце можна шляхом:

  • переказу коштів з іншої картки;
  • в терміналі Ощадбанку за номером кільця;
  • в касі банку через POS-термінал;
  • за реквізитами рахунку;
  • через поповнення основної картки або рахунку (гроші автоматично доступні на NFC-кільці).

Замовити гаджет можна у відділенні Ощадбанку або на сайті.

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Рубрики: FinTechVisaНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїОщадбанк
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Ощадбанк і Visa розповіли про можливості NFC-кільця для оплат

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