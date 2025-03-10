Ощадбанк і Visa розповіли про можливості NFC-кільця для оплат

Сьогодні фінансові технології — це не лише про ефективність, але і про зручність. Так, українці можуть скористатися стильним платіжним кільцем

«А ви знали, що платити за покупки можна не лише карткою чи телефоном, але й спеціальним NFC-кільцем? Ощад разом з Visa пропонує такий стильний і технологічний аксесуар своїм клієнтам, — написав у Telegram Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку. — Фактично, це аналог картки Visa Platinum, що випускається як додаткова картка до рахунку в гривні, строком до 10 років».

Він зазначив, що завдяки цьому гаджету можна:

оплачувати покупки та послуги із використанням Apple Pay, Google Гаманця, Garmin Pay чи Mi Pay;

здійснювати P2P-перекази та розрахунки в Інтернеті;

зареєструватися в застосунку Мобільний Ощад;

користуватися всіма привілеями Visa Platinum.

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Доступні два кольори: білий та чорний; розміри UK 16-21.

Поповнити NFC-кільце можна шляхом:

переказу коштів з іншої картки;

в терміналі Ощадбанку за номером кільця;

в касі банку через POS-термінал;

за реквізитами рахунку;

через поповнення основної картки або рахунку (гроші автоматично доступні на NFC-кільці).

Замовити гаджет можна у відділенні Ощадбанку або на сайті.

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