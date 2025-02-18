Ощадбанк додав можливість токенізувати платіжні картки на Android

Ощадбанк додав можливість токенізувати платіжні картки та додати їх в Google Wallet безпосередньо із застосунку для користувачів Android

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ощадбанку в Telegram.

«Маємо хорошу новину для користувачів Android, які користуються застосунком Мобільний Ощад! Віднині там з’явилася можливість токенізувати платіжну картку та додавати її до Google Wallet безпосередньо із застосунку. Раніше така можливість була тільки для користувачів Apple Wallet», — йдеться в повідомленні

Щоб додати картку потрібно:

відкрити застосунок Мобільний Ощад, вибрати картку та перейти в налаштування;

обрати «Додати до Google Pay» та підтвердити додавання;

якщо потрібно — увімкнути NFC;

дочекатися повідомлення про успішне додавання.

Щоб платити телефоном треба:

розблокувати смартфон;

піднести його до терміналу задньою частиною;

якщо оплата пройшла, на екрані з’явиться синя галочка.

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Якщо оплата не спрацювала потрібно змінити положення смартфона або піднести його ближче до терміналу. Телефон повинен мати модуль NFC.

«Ми постійно оновлюємо застосунок , додаємо нові опції та покращуємо сервіс. Рекомендую регулярно оновлювати Мобільний Ощад та слідкувати за змінами», — заявили в Ощадбанку.

Нагадаємо, що Ощадбанк відкрив відділення на Київському залізничному вокзалі.

У новому відділенні можна:

здійснити платежі та перекази, обміняти валюту (долар США, євро, фунт стерлінгів, швейцарський франк та польський злотий);

відкрити депозити;

здійснити будь-які операції з платіжними картками;

придбати нумізматичну продукцію;

оформити страховий поліс тощо.

Раніше ми писали, що Ощадбанк продовжив термін дії для деяких платіжних карток. Продовження терміну дії таких карток відбудеться автоматично. Вони будуть й надалі повноцінно працювати: картками можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

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