«Різке зростання котирувань українських єврооблігацій свідчить про позитивні очікування інвесторів щодо майбутнього України»: бліцінтерв’ю з керівником інвестиційного відділу Ощадбанку Сергієм Швецем

Економічна ситуація в Україні залишається нестабільною, в першу чергу через війну, що триває. Також відіграють роль й інші зовнішні фактори, такі як вибори у США, які впливають на настрої інвесторів в усьому світі. Що відбувається та чого чекати на ринку українських цінних паперів, а також чи варто Україні розраховувати на альтернативні активи, розповів керівник інвестиційного відділу Ощадбанку Сергій Швець у бліцінтерв’ю для PaySpace Magazine

Як вибори у США можуть вплинути на ринок державних та корпоративних облігацій України? Чи очікуєте ви змін в інтересах іноземних інвесторів до українських цінних паперів?

Ринок ОВДП формується на основі двох ключових чинників: потреби Міністерства фінансів у залученні коштів для фінансування бюджету та попиту інвесторів. Отже, оцінюючи вплив зовнішніх факторів на ринок ОВДП, значною мірою йдеться про перспективи фінансової підтримки України з боку країн-партнерів.

Держави «великої сімки» (включаючи США) та ЄС вже погодили виділення Україні $50 млрд у 2024–2027 роках, з яких $20 млрд Україна очікує саме від США.

Чи зазнає будь-яких змін офіційна позиція США щодо термінів надання цієї частини допомоги – можна буде говорити лише після того, як новий президент США вступить на посаду наступного року. Водночас інші країни-партнери публічно підтвердили готовність збільшити фінансування за необхідності. Це означає, на нашу думку, що підтримка України збережеться на достатньому рівні.

Крім того, різке зростання котирувань українських єврооблігацій після оголошення попередніх результатів виборів у США свідчить про позитивні очікування інвесторів щодо майбутнього України.

З огляду на зростаючий глобальний інтерес до альтернативних активів, таких як золото, чи є сенс Україні збільшувати свою частку в цьому активі, як частину резервів?

Золото протягом тисячоліть було інструментом збереження багатства. Стрімке зростання ціни на золото протягом останнього року демонструє збереження інтересу до нього й зараз.

Зростання ціни на золото обумовлене, на нашу думку, такими факторами:

початком циклу зниження облікових ставок у провідних економіках світу;

активним нарощуванням купівлі золота центральними банками;

очікуваним уповільненням темпів економічного зростання в розвинених країнах;

поверненням інтересу до фондів, що інвестують у золото.

Щодо інвестиційних рішень, то вони мають ухвалюватися з урахуванням індивідуальних обставин та рівня толерантності до ризику кожного інвестора. Універсальні інвестиційні поради без аналізу конкретної ситуації можуть бути шкідливими.

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Як українські державні облігації можуть адаптуватись до змін облікової ставки на міжнародних ринках, зокрема в доларах та євро? Чи бачите ви переваги для України в змінах облікових ставок у провідних економіках світу?

Зниження облікових ставок у доларах та євро може знизити процентні ставки, за якими Україна залучає фінансування як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. У майбутньому це відкриє можливості для зниження вартості обслуговування державного боргу.

Однак наразі ми не маємо інформації про конкретні плани Міністерства фінансів щодо виходу на зовнішній інвестиційний ринок із новими випусками єврооблігацій.

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