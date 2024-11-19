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Скільки українці інвестували в ОВДП з початку війни — Мінфін

19.11.2024 20:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

За 1000 днів повномасштабної війни в Україні обсяг інвестицій населення в державні облігації зріс майже втричі

Скільки українці інвестували в ОВДП з початку війни — Мінфін

Фото: unsplash.com, freepik.com

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) стали одним з основних джерел фінансування державного бюджету, поступаючись лише міжнародній фінансовій підтримці.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів, за останні 1000 днів завдяки випуску ОВДП до держбюджету вдалось залучити 1,36 трлн грн ($36,8 млрд) в еквіваленті.

За цей період інтерес українців до державних облігацій значно збільшився. Рівень інвестицій від населення зріс у 2,8 раза — з 25,5 млрд грн в обігу станом на 24 лютого 2022-го до 72,61 млрд грн на 19 листопада 2024-го.

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Водночас з початку 2014 року, з початку війни росії проти України, обсяг інвестицій українців в ОВДП збільшився більш ніж у 600 разів. Зараз на фізичних осіб припадає понад 4% портфеля ОВДП порівняно з 2,5% на початку повномасштабного вторгнення. Середньозважена дохідність ОВДП за перші 10 місяців 2024 року склала 16,05%.

«Інвестори в державні облігації відіграють важливу роль у фінансуванні пріоритетних військових видатків України. Кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони», — зазначають у Мінфіні.

Водночас українські державні облігації купують не лише в Україні, а й у 25 інших країнах. Найбільша кількість іноземних роздрібних інвесторів в українські ОВДП припадає на Японію, Німеччину та США.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев пропонує ввести в Україні обов’язкову купівлю населенням ОВДП. За його словами, обов’язкова купівля ОВДП всіма працездатними українцями може стимулювати залучення внутрішніх заощаджень на потреби армії.

Також ми писали, що суверенні облігації України різко зросли в ціні, оскільки інвестори роблять ставку на те, що нова адміністрація США буде наполягати на швидкому завершенні війни з росією.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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