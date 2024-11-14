Облігації України зросли на тлі очікувань, що Трамп зупинить війну

Суверенні облігації України різко зросли в ціні, оскільки інвестори роблять ставку на те, що нова адміністрація США буде наполягати на швидкому завершенні війни з росією

Доларові облігації зросли на 12% за останній місяць в очікуванні того, що переобрання Дональда Трампа призведе до припинення вогню і підвищить здатність України виплачувати борги кредиторам.

Трамп заявив, що закінчить війну в Україні «протягом дня» після повернення до Білого дому, хоча він не запропонував конкретних кроків, як цього досягти. Зростання відбулося трохи більше ніж через два місяці після того, як Київ завершив реструктуризацію понад $20 млрд боргу в рамках однієї з найшвидших і найбільших реструктуризацій суверенного боргу в сучасній історії.

Інвестори в облігації роблять ставку на те, що країна буде готова прийняти мирну угоду, яка передбачає остаточну відмову від територій, втрачених у війні, і що її економіка швидко відновиться в найближчі роки.

«Основна частина торгівлі дійсно ґрунтується на завершенні війни або, принаймні, на можливості того, що Трамп проштовхне початок переговорів», — сказав Тис Лу, портфельний менеджер компанії Ninety One, яка володіє деякими українськими облігаціями.

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Українські облігації перевершують індекси ринків, що розвиваються, з середини жовтня, коли ринки почали прогнозувати перемогу Трампа на виборах. Облігації з погашенням у 2036 році зросли з 44 до 49 центів за долар за місяць. ВВП-варанти, боргові папери, пов’язані з економічним зростанням, подорожчали ще більше. Облігації «Укренерго» піднялися більш ніж на 160% до 67 центів за долар, попри нові російські атаки на інфраструктуру.

На ранніх етапах війни власники облігацій погодилися на призупинення виплат відсотків Києвом. Вереснева реструктуризація, покликана прокласти шлях до повернення України на ринки облігацій, поклала край дворічному заморожуванню.

Деякі інвестори застерігають, що перспективи українських облігацій далеко не ясні. Мохаммед Ельмі, портфельний менеджер Federated Hermes, сказав, що він скептично ставиться до віри ринку в здатність Трампа забезпечити швидке укладення мирної угоди.

«Я не повністю поділяю такий бичачий погляд, — сказав він. — Існує ще значна кількість питань без відповідей про те, як врегулювання вплине на післявоєнну економіку України і чи буде це пріоритетом для нової адміністрації США. Трамп має багато чого зробити, у нього великий політичний порядок денний. Ці переговори також можуть бути досить тривалими».

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За матеріалами: Financial Times.