Україна завершила реструктуризацію держборгу на $20,5 млрд

Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором

Ця транзакція була здійснена з метою відновлення боргової стійкості, збереження макрофінансової стабільності та збільшення ресурсів державного бюджету в умовах продовження російської військової агресії проти України.

Процес реструктуризації включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

В результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди і зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтуванні 14%). Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу.

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Боргові виплати зменшуються на 93%, що призведе до економії $11,4 млрд протягом наступних трьох років. Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом $22,8 млрд.

«Вдячний нашим інвесторам і партнерам з офіційного сектору за постійну підтримку протягом процесу реструктуризації боргу. Успішний результат є свідченням конструктивної співпраці та спільної відданості довгостроковій макрофінансовій стабільності України. Незважаючи на постійні виклики, спричинені російською агресією, ми зробили рішучий крок для забезпечення фінансової стійкості України. Таким чином, критичні ресурси буде спрямовано на те, на що вони найбільше потрібні, а саме безпеку й оборону. Зміцнення довіри наших кредиторів та міжнародної фінансової спільноти продовжує бути нашим пріоритетом,навіть зараз, коли ми долаємо безпрецедентні виклики», — прокоментував Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.

Нагадаємо, що спочатку кредитори не погоджувалися на реструктуризацію боргу. І це викликало побоювання, що країна може скотитися до дефолту. Але згодом Україна домовилася з Комітетом власників євробондів про реструктуризацію боргу. Угода про реструктуризацію передбачає, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%. А 29 липня українська влада остаточно погодила угоду про реструктуризацію євробондів. Понад 97% власників державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій «Укравтодору» загальною вартістю $20,47 млрд проголосували за запропонований формат угоди.

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За матеріалами: Міністерство фінансів України.