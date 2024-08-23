Роберт Кійосакі заявив, що борги США зростають на трильйон доларів кожні 100 днів

США все глибше занурюються в борги, які зростають з шаленою швидкістю

Продовжуючи попереджати про майбутній фінансовий крах, який може охопити США та решту світу, Роберт Кійосакі, популярний інвестор та автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато», висвітлив ще одну значну проблему.

Пояснюючи, чому дорогоцінні метали перша криптовалюта BTC є необхідними інвестиціями, Кійосакі наголосив, що США все глибше занурюються в борги, яких додається по трильйону доларів кожні 100 днів. Про це він написав на сторінці в X (Twitter).

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Цьому передувало, що на початку березня цього року аналітики Bank of America попереджали, що боргове навантаження США ось-ось зросте до 1 трильйона доларів кожні 100 днів. Після їх попередження ціна Біткоїна підскочила значно вище $60 000, підвищивши його ринкову капіталізацію вище 1 трильйона доларів.

Головний стратег BofA Майкл Хартнетт заявив, що національний борг США зростає на 1 трильйон доларів кожні 100 днів. За його словами, не дивно, що угоди щодо «зниження боргу» наближаються до історичних максимумів.

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Однак Хартнет і Кійосакі не самотні у своїх застереженнях щодо боргів. Професор фінансів Wharton Business School Жоао Гомес підкреслив, що зростання боргу США може призвести до фінансової кризи вже у 2025 році.

Американський національний борг нещодавно зріс і перевищив $35 трильйонів валового федерального боргу, включаючи державний борг, а також борг федеральних цільових фондів та інших державних рахунків, згідно з даними фонду Пітера Г. Петерсона.

Серед головних причин такого високого держборгу США старіння покоління бебі-буму, зростання витрат на охорону здоров’я та податкова система, яка не приносить достатньо грошей, а також коронавірусна криза, яка прискорює «і без того нестійку фіскальну траєкторію».

Раніше Роберт Кійосакі визнав, що має понад $1 млрд боргу і не вважає, що це погано.

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За матеріалами Finbold