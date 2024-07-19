На скільки зріс держборг України за пів року — Рахункова палата

Держборг України значно зріс з початку 2024 року, а на його погашення витрачається майже четверта частина національного бюджету

В січні-червні державний борг України збільшився на 13% — до 5,9 трлн грн.

Про це повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська на засіданні профільного комітету ВР, презентуючи висновок про результати аналізу виконання закону про держбюджет-2024 у першому кварталі.

За її словами, витрати на погашення й обслуговування державного боргу становили 22% усіх витрат загального фонду (392 млрд грн), при тому, що до серпня діє відстрочка виплат за єврооблігаціями.

Водночас відповідно до планових платежів за чинними угодами у липні – грудні кредиторам необхідно сплатити 625 млрд грн, що на 59% більше, ніж уже сплачено у першому півріччі.

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«Отже, сьогодні, як ніколи, гострим є питання реструктуризації боргових зобов’язань як зовнішніх, так і внутрішніх для покращення фінансових можливостей держави та забезпечення найважливіших видатків бюджету», — підсумувала Піщанська.

План доходів держбюджету за пів року перевиконаний на 19% (144 млрд грн), а безповоротної фінансової допомоги у першому півріччі 2024 року надійшло на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кошти від зовнішніх кредиторів у першому півріччі 2024 року також менші плану на 19% (121 млрд грн). Загалом, від державних запозичень до загального фонду недоотримано 12% (103 млрд грн) запланованих на цей період надходжень.

Нагадаємо, уряд повинен вже найближчим часом зробити кроки, щоб якнайшвидше покрити значну «дірку» у бюджеті країни. Державному бюджету України цього року бракуватиме близько 400-500 млрд грн.

Також Міністерство фінансів України опублікувало статистику фінансування державного бюджету. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Джерело: Рахункова палата