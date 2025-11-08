Чи потрібно працюючому пенсіонеру оцифровувати трудову книжку

Пенсійний фонд України (ПФУ) роз’яснив, чи мають працюючі пенсіонери подавати сканкопії своїх трудових книжок і в яких випадках це може бути необхідно

За даними Пенсійного фонду, приблизно кожен четвертий українець після виходу на пенсію продовжує працювати. Тож актуальним залишається питання, чи потрібно таким особам переводити свої трудові книжки в електронний формат.

Коли потрібно оцифровувати трудову книжку

У 2021 році Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає поступовий перехід від паперових трудових книжок до електронних. На це українцям відведено п’ять років. Кінцевий термін, до якого всі дані мають бути внесені в електронний реєстр, спливає 10 червня 2026 року.

Чи зобов’язані працюючі пенсіонери оцифровувати трудові книжки

Пенсіонери, які продовжують трудову діяльність після досягнення пенсійного віку, часто хвилюються, чи не потрібно їм самостійно сканувати трудову книжку, щоб зберегти або підтвердити страховий стаж. Пенсійний фонд наголошує: робити цього не потрібно. Всі відомості про трудову діяльність таких осіб уже зберігаються в базі даних фонду — їх внесли під час оформлення пенсії. Надалі інформація про стаж працюючих пенсіонерів надходитиме до електронного реєстру автоматично, без жодних додаткових дій з їхнього боку.

Винятком є ситуації, коли людина досягла пенсійного віку, але ще не оформила пенсію або вирішила відкласти її призначення. У такому разі можна перевірити, чи вже оцифровано трудову книжку, і чи правильно відображені всі записи про стаж.

Як перевірити оцифрування трудової книжки

Щоб переконатися, що дані про трудову діяльність наявні в електронному форматі, потрібно виконати кілька кроків:

Авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можна зробити за допомогою: кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який видають у Державній податковій службі; акредитованих центрів сертифікації ключів, а також у низці банків; сервісу ID.GOV.UA, що підтримує ідентифікацію через Mobile ID або Bank ID або за допомогою «Дія.Підпис». Після входу необхідно перейти до розділу «Електронна трудова книжка». У цьому розділі вибрати вкладку «Відцифрована ЕТК», де відображається наявна інформація про стаж та записи з трудової книжки.

Таким чином, працюючим пенсіонерам не потрібно подавати сканкопії трудових книжок — усі дані про їхній стаж уже містяться в системі Пенсійного фонду. Але за бажанням вони можуть перевірити коректність внесених відомостей у власному електронному кабінеті.

