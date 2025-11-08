close-btn
PaySpaceMagazine

Чи потрібно працюючому пенсіонеру оцифровувати трудову книжку

08.11.2025 16:00
Ольга Деркач

Пенсійний фонд України (ПФУ) роз’яснив, чи мають працюючі пенсіонери подавати сканкопії своїх трудових книжок і в яких випадках це може бути необхідно

Чи потрібно працюючому пенсіонеру оцифровувати трудову книжку

Фото: freepik.com

За даними Пенсійного фонду, приблизно кожен четвертий українець після виходу на пенсію продовжує працювати. Тож актуальним залишається питання, чи потрібно таким особам переводити свої трудові книжки в електронний формат.

Коли потрібно оцифровувати трудову книжку

У 2021 році Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає поступовий перехід від паперових трудових книжок до електронних. На це українцям відведено п’ять років. Кінцевий термін, до якого всі дані мають бути внесені в електронний реєстр, спливає 10 червня 2026 року.

Чи зобов’язані працюючі пенсіонери оцифровувати трудові книжки

Пенсіонери, які продовжують трудову діяльність після досягнення пенсійного віку, часто хвилюються, чи не потрібно їм самостійно сканувати трудову книжку, щоб зберегти або підтвердити страховий стаж. Пенсійний фонд наголошує: робити цього не потрібно. Всі відомості про трудову діяльність таких осіб уже зберігаються в базі даних фонду — їх внесли під час оформлення пенсії. Надалі інформація про стаж працюючих пенсіонерів надходитиме до електронного реєстру автоматично, без жодних додаткових дій з їхнього боку.

Цікаве по темі: Скільки можна стояти на біржі праці під час воєнного стану

Винятком є ситуації, коли людина досягла пенсійного віку, але ще не оформила пенсію або вирішила відкласти її призначення. У такому разі можна перевірити, чи вже оцифровано трудову книжку, і чи правильно відображені всі записи про стаж.

Як перевірити оцифрування трудової книжки

Щоб переконатися, що дані про трудову діяльність наявні в електронному форматі, потрібно виконати кілька кроків:

  1. Авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можна зробити за допомогою: кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який видають у Державній податковій службі; акредитованих центрів сертифікації ключів, а також у низці банків; сервісу ID.GOV.UA, що підтримує ідентифікацію через Mobile ID або Bank ID або за допомогою «Дія.Підпис».
  2. Після входу необхідно перейти до розділу «Електронна трудова книжка».
  3. У цьому розділі вибрати вкладку «Відцифрована ЕТК», де відображається наявна інформація про стаж та записи з трудової книжки.

Таким чином, працюючим пенсіонерам не потрібно подавати сканкопії трудових книжок — усі дані про їхній стаж уже містяться в системі Пенсійного фонду. Але за бажанням вони можуть перевірити коректність внесених відомостей у власному електронному кабінеті.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи можна оформити пенсію по інвалідності без стажу

Які пільги надає українцям пенсійне посвідчення

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
НБУ презентував нову срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл» 08.11.2025

НБУ презентував нову срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»
UGB отримав 85 млн євро від ЄІБ для підтримки українського бізнесу 08.11.2025

UGB отримав 85 млн євро від ЄІБ для підтримки українського бізнесу
Деякі українці зможуть отримати додаткові виплати до зарплати 07.11.2025

Деякі українці зможуть отримати додаткові виплати до зарплати
Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ 07.11.2025

Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ
Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн 07.11.2025

Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн
Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту 07.11.2025

Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  14:30

НБУ презентував нову срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»

 Сьогодні  13:00

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

 Сьогодні  11:30

BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів

 Сьогодні  10:00

UGB отримав 85 млн євро від ЄІБ для підтримки українського бізнесу

 07.11.2025  20:40

Digital Retail Forum 2025: як технології змінюють український ритейл та онлайн-торгівлю

 07.11.2025  18:20

5 альткоїнів, на які варто звернути увагу у листопаді

 07.11.2025  17:10

Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.