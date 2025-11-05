Чи можна оформити пенсію по інвалідності без стажу

В Україні право на отримання пенсії по інвалідності гарантоване навіть тим громадянам, які не мають жодного трудового чи страхового стажу — за умови, що вони належать до певних категорій, визначених чинним законодавством. Призначення таких державних виплат здійснюється лише після дотримання встановлених правил, процедур та правильного подання необхідного пакета документів до відповідних органів

Чи обов’язковий страховий стаж для призначення пенсії по інвалідності

В Україні кожна особа, якій офіційно встановлено групу інвалідності, має право на отримання спеціальної пенсії по інвалідності. Як правило, для призначення таких виплат вимагається наявність мінімального страхового стажу. Проте законодавством передбачено окремі винятки, коли держава надає право на пенсію по інвалідності навіть без жодного стажу.

До таких виняткових випадків належать ситуації, коли:

інвалідність настала під час проходження строкової військової служби;

інвалідність виникла внаслідок участі у масових протестних акціях під час Революції гідності (у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року), за умови, що звернення по медичну допомогу відбулося не пізніше ніж до 30 квітня 2014 року.

В усіх інших випадках, коли у людини відсутній страховий стаж, вона може оформити соціальну пенсію по інвалідності. Таку допомогу призначають через органи соціального захисту населення, а не через Пенсійний фонд.

Пенсія по інвалідності для військових без стажу

За роз’ясненнями Пенсійного фонду України, військовослужбовці також мають право на отримання пенсії по інвалідності незалежно від наявності страхового стажу — за певних умов. Це можливо у таких випадках:

якщо інвалідність настала під час проходження військової служби;

якщо вона встановлена протягом трьох місяців після звільнення зі служби;

якщо інвалідність зумовлена захворюваннями або пораненнями, отриманими під час служби, навіть якщо вона проявилася пізніше.

Розмір пенсійних виплат для військових залежить не від віку або страхового стажу, а від грошового забезпечення, яке вони отримували під час служби. Встановлені такі відсоткові норми:

І група інвалідності – 70% від грошового забезпечення (або 100%, якщо інвалідність пов’язана з бойовими діями);

ІІ група інвалідності – 60% (або 80% при інвалідності через бойові дії);

ІІІ група інвалідності – 40% (або 60% у разі, якщо інвалідність настала внаслідок бойових дій).

Як дізнатися точний розмір і порядок призначення

Кожен випадок призначення пенсії по інвалідності має свої особливості, які залежать від обставин отримання інвалідності, часу звернення та наявності документів, що це підтверджують. Тому для визначення точного розміру виплат і переліку необхідних документів варто особисто звертатися до Пенсійного фонду України або до відповідних органів соціального захисту.

Саме там нададуть офіційні роз’яснення щодо розміру допомоги, процедури її оформлення та строків призначення виплат.

