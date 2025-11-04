close-btn
PaySpaceMagazine

Які пільги надає українцям пенсійне посвідчення

04.11.2025 14:00
Ольга Деркач

Пенсійне посвідчення — це не просто документ. Українці можуть отримати від нього максимальну користь і заощадити кошти

Які пільги надає українцям пенсійне посвідчення

Фото: freepik.com

Пенсійне посвідчення є офіційним підтвердженням того, що громадянин отримує пенсію, а також виконує роль універсального інструменту доступу до соціальних гарантій, які держава надає людям похилого віку.

Цей документ можна назвати своєрідним «ключем» до низки пільг, завдяки яким пенсіонери мають змогу суттєво зменшити свої витрати. Варто знати, як саме правильно скористатися його можливостями.

Як пенсійне посвідчення допомагає заощаджувати

Насамперед пенсійне посвідчення дає право на безплатний проїзд у громадському та приміському транспорті. Це особливо важливо для мешканців великих міст, де пересування є невід’ємною частиною повсякденного життя.

Та на цьому перелік переваг не закінчується. Пенсійне посвідчення відкриває доступ до низки фінансових пільг.

Зокрема, пенсіонери звільняються від сплати земельного податку — це суттєва економія для тих, хто має власні земельні ділянки, особливо в сільській місцевості.

Крім того, власники автомобілів можуть скористатися 50-відсотковою знижкою на страхування транспортного засобу, а також отримати можливість безплатного користування автостоянками.

Цікаве по темі: Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оплату комуналки

Не менш важливою є можливість отримати пільги й субсидії на оплату комунальних послуг. У деяких випадках держава компенсує витрати на ці послуги повністю, тобто до 100% вартості.

Ще однією важливою перевагою є право на безплатну юридичну допомогу. Усі пенсіонери можуть отримати первинні правові консультації, а ті, чий розмір пенсійних виплат не перевищує встановлених законом меж, мають право і на вторинну допомогу — зокрема, представництво в суді.

Як оформити пенсійне посвідчення

Отримати пенсійне посвідчення можна у територіальних підрозділах Пенсійного фонду України або онлайн — через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Для оформлення необхідно подати заяву, надати паспорт та фотографію. Якщо пенсія призначена неповнолітній чи недієздатній особі, оформлення може здійснюватися її батьками, опікунами або офіційними представниками відповідних установ.

Таким чином, пенсійне посвідчення — це не лише підтвердження статусу пенсіонера, а й реальний інструмент економії, який допомагає користуватися численними пільгами, знижками та соціальними послугами, гарантованими державою.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці отримають зимовий пакет підтримки від держави

Безробітні українці зможуть отримати 15 000 грн фінансової допомоги через Дію

Пенсійна система України демонструє тривожні тенденції — Гетманцев

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025 04.11.2025

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025
НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на ₴765 000 03.11.2025

НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на ₴765 000
Акселератор Y Combinator оголосив про старт зимової інвестиційної програми 03.11.2025

Акселератор Y Combinator оголосив про старт зимової інвестиційної програми
У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації 03.11.2025

У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації
НБУ випустив пам’ятну монету «Рік Коня» 03.11.2025

НБУ випустив пам’ятну монету «Рік Коня»
Дві компанії, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до 2026 року 03.11.2025

Дві компанії, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до 2026 року
Вибір редакції
Всі
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
ТОП статей 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
Сьогодні  15:00

Учені виявили суперзадачі, які не під силу навіть квантовим комп’ютерам

 Сьогодні  13:00

Смілянський прокоментував ідею оподатковувати посилки до €150

 Сьогодні  12:00

Біткоїн може впасти до $87 000 — експерт

 Сьогодні  11:00

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025

 Сьогодні  10:00

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

 03.11.2025  21:00

Люди працюватимуть лише 2 дні на тиждень через вплив ШІ — Білл Гейтс

 03.11.2025  20:30

Кити масово продають Біткоїн: монета продовжує падати

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.