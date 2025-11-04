Які пільги надає українцям пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення — це не просто документ. Українці можуть отримати від нього максимальну користь і заощадити кошти

Пенсійне посвідчення є офіційним підтвердженням того, що громадянин отримує пенсію, а також виконує роль універсального інструменту доступу до соціальних гарантій, які держава надає людям похилого віку.

Цей документ можна назвати своєрідним «ключем» до низки пільг, завдяки яким пенсіонери мають змогу суттєво зменшити свої витрати. Варто знати, як саме правильно скористатися його можливостями.

Як пенсійне посвідчення допомагає заощаджувати

Насамперед пенсійне посвідчення дає право на безплатний проїзд у громадському та приміському транспорті. Це особливо важливо для мешканців великих міст, де пересування є невід’ємною частиною повсякденного життя.

Та на цьому перелік переваг не закінчується. Пенсійне посвідчення відкриває доступ до низки фінансових пільг.

Зокрема, пенсіонери звільняються від сплати земельного податку — це суттєва економія для тих, хто має власні земельні ділянки, особливо в сільській місцевості.

Крім того, власники автомобілів можуть скористатися 50-відсотковою знижкою на страхування транспортного засобу, а також отримати можливість безплатного користування автостоянками.

Не менш важливою є можливість отримати пільги й субсидії на оплату комунальних послуг. У деяких випадках держава компенсує витрати на ці послуги повністю, тобто до 100% вартості.

Ще однією важливою перевагою є право на безплатну юридичну допомогу. Усі пенсіонери можуть отримати первинні правові консультації, а ті, чий розмір пенсійних виплат не перевищує встановлених законом меж, мають право і на вторинну допомогу — зокрема, представництво в суді.

Як оформити пенсійне посвідчення

Отримати пенсійне посвідчення можна у територіальних підрозділах Пенсійного фонду України або онлайн — через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Для оформлення необхідно подати заяву, надати паспорт та фотографію. Якщо пенсія призначена неповнолітній чи недієздатній особі, оформлення може здійснюватися її батьками, опікунами або офіційними представниками відповідних установ.

Таким чином, пенсійне посвідчення — це не лише підтвердження статусу пенсіонера, а й реальний інструмент економії, який допомагає користуватися численними пільгами, знижками та соціальними послугами, гарантованими державою.

