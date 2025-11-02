Українці отримають зимовий пакет підтримки від держави

Президент Володимир Зеленський доручив уряду до 15 листопада представити повний пакет «зимової підтримки» для українців. Програми мають запрацювати вже у грудні й охопити фінансову допомогу, енергетичні компенсації та соціальні ініціативи

Про це йдеться у матеріалі УНІАН.

Президент заявив, що держава підготує широку систему допомоги на зиму.

«Готуємо програми підтримки наших людей. Всіх українців цієї зими. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися «тисячею гривень» підтримки, іншими напрямками державних програм. І цієї зими ми теж будемо допомагати нашим людям», — зазначив Зеленський.

Основний акцент — на пряму фінансову допомогу. За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, для найбільш вразливих категорій (малозабезпечених сімей, самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю, ВПО, опікунів і дитячих будинків сімейного типу) передбачено одноразову виплату по 6,5 тис. грн. Усі інші українці, які звернуться в грудні, зможуть отримати по 1 тис грн на базові потреби — ліки, транспорт, продукти чи послуги.

Для прифронтових регіонів діє програма енергетичної підтримки — компенсація 100 кВт на людину або 300 кВт на сім’ю, що становить до 1,5 тис. грн. Також мешканці прифронтових зон можуть отримати 19 400 грн на тверде паливо, а по всій країні — 8 000 грн для одержувачів пільг і субсидій.

Читайте також: Парламент доручив уряду оновити механізм індексації пенсій

Володимир Зеленський підкреслив, що уряд збереже фіксовані ціни на газ та електроенергію для населення, а також розширить медичні програми. Уже в січні стартує проєкт безкоштовних чекапів для дорослих.

Окрім фінансової допомоги, готується ще одна ініціатива — безкоштовні подорожі залізницею на 3 000 км у межах України.

«Кожен зможе обрати маршрути — Львів–Київ, Київ–Дніпро чи будь-які інші», — зазначив президент.

Комплекс програм має пом’якшити проходження опалювального сезону та дати змогу людям покрити найнеобхідніші витрати взимку.

