close-btn
PaySpaceMagazine

Українці отримають зимовий пакет підтримки від держави

02.11.2025 11:30
Микола Деркач

Президент Володимир Зеленський доручив уряду до 15 листопада представити повний пакет «зимової підтримки» для українців. Програми мають запрацювати вже у грудні й охопити фінансову допомогу, енергетичні компенсації та соціальні ініціативи

Українці отримають зимовий пакет підтримки від держави

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це йдеться у матеріалі УНІАН.

Президент заявив, що держава підготує широку систему допомоги на зиму.

«Готуємо програми підтримки наших людей. Всіх українців цієї зими. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися «тисячею гривень» підтримки, іншими напрямками державних програм. І цієї зими ми теж будемо допомагати нашим людям», — зазначив Зеленський.

Основний акцент — на пряму фінансову допомогу. За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, для найбільш вразливих категорій (малозабезпечених сімей, самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю, ВПО, опікунів і дитячих будинків сімейного типу) передбачено одноразову виплату по 6,5 тис. грн. Усі інші українці, які звернуться в грудні, зможуть отримати по 1 тис грн на базові потреби — ліки, транспорт, продукти чи послуги.

Для прифронтових регіонів діє програма енергетичної підтримки — компенсація 100 кВт на людину або 300 кВт на сім’ю, що становить до 1,5 тис. грн. Також мешканці прифронтових зон можуть отримати 19 400 грн на тверде паливо, а по всій країні — 8 000 грн для одержувачів пільг і субсидій.

Читайте також: Парламент доручив уряду оновити механізм індексації пенсій

Володимир Зеленський підкреслив, що уряд збереже фіксовані ціни на газ та електроенергію для населення, а також розширить медичні програми. Уже в січні стартує проєкт безкоштовних чекапів для дорослих.

Окрім фінансової допомоги, готується ще одна ініціатива — безкоштовні подорожі залізницею на 3 000 км у межах України.

«Кожен зможе обрати маршрути — Львів–Київ, Київ–Дніпро чи будь-які інші», — зазначив президент.

Комплекс програм має пом’якшити проходження опалювального сезону та дати змогу людям покрити найнеобхідніші витрати взимку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Безробітні українці зможуть отримати 15 000 грн фінансової допомоги через Дію

Пенсійна система України демонструє тривожні тенденції — Гетманцев

Хто отримає надбавку до пенсії у листопаді

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки податків сплатили українці у 2025 01.11.2025

Скільки податків сплатили українці у 2025
Парламент доручив уряду оновити механізм індексації пенсій 01.11.2025

Парламент доручив уряду оновити механізм індексації пенсій
У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни 31.10.2025

У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни
Держборг України перевищив ₴8 трлн 31.10.2025

Держборг України перевищив ₴8 трлн
ШІ-стартап з українським корінням Fireworks AI залучив $250 млн інвестицій 31.10.2025

ШІ-стартап з українським корінням Fireworks AI залучив $250 млн інвестицій
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
Вибір редакції
Всі
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
ТОП статей 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
Сьогодні  13:00

Revolut скасував комісії за обмін стейблкоїнів

 Сьогодні  10:00

OpenAI обмежила ChatGPT: кінець медичним і юридичним порадам

 01.11.2025  16:00

Скільки податків сплатили українці у 2025

 01.11.2025  14:30

Кійосакі заявив про початок масштабного обвалу ринків

 01.11.2025  11:30

Опендатабот запускає сервіс для простих оплат IBAN-рахунків

 01.11.2025  10:10

3 криптовалюти до $1, які варто розглянути інвесторам

 31.10.2025  21:00

Фінанси, що формують майбутнє: підсумки 23rd Ukrainian CFO Forum

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.