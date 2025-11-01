close-btn
Парламент доручив уряду оновити механізм індексації пенсій

01.11.2025 13:00
Ольга Деркач

Індексацію пенсій, покликану зберегти купівельну спроможність пенсіонерів, в Україні запровадили у 2019 році. Її розмір визначають два основні чинники — рівень інфляції та зростання середньої заробітної плати

Фото: bank.gov.ua, wikipedia.org

За законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» ці показники мали б автоматично впливати на щорічне підвищення пенсій. Але уряд заклав іншу формулу: він збільшує не поточну середню зарплату, а «базовий показник» станом на 1 жовтня 2017 року — 3 764,40 грн. Якщо при призначенні пенсії людині враховували більшу зарплату, ніж цей базовий показник, її виплати не індексувалися.

Через це пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок у 2019 році, дочекалися індексації лише у 2023-му — коли проіндексований базовий показник нарешті перевищив середню зарплату, що враховувалася під час розрахунку пенсії. Виплати, призначені у 2021–2024 роках, не індексуються взагалі.

Уряд намагається частково компенсувати цю несправедливість, встановлюючи доплати, але така «латка» не розв’язує проблему: формула індексації фактично знецінює пенсії з часом. До того ж перераховують лише основний розмір виплати, тоді як надбавки, доплати й інші складові коригуються за різними правилами та в різні строки.

Цікаве по темі: Безробітні українці зможуть отримати 15 000 грн фінансової допомоги через Дію

Ще одна проблема — у працюючих пенсіонерів. Якщо після виходу на пенсію їхня зарплата зменшується, коефіцієнт заробітку також падає, а з ним — і розмір пенсії під час наступного перерахунку.

Саме тому, як зазначив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, чинний механізм потребує кардинального перегляду. Верховна Рада доручила Кабміну до 1 липня 2026 року розробити законопроєкт, який запровадить єдині підходи до індексації пенсій та уніфікує правила для всіх пенсіонерів.

Джерело: На пенсії.

