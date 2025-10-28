close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть втратити пенсії у 2026

28.10.2025 14:50
Ольга Деркач

Деяким українським пенсіонерам доведеться виконати конкретні дії, аби зберегти право на отримання виплат у 2026 році. Якщо цього не зробити, гроші можуть перестати надходити на картки, а пенсія буде тимчасово призупинена

Деякі українці можуть втратити пенсії у 2026

Фото: unsplash.com, freepik.com

Хто ризикує втратити виплати у 2026 році

Під загрозу потрапляють ті громадяни, які проживають за межами України або на територіях, що нині перебувають під тимчасовою окупацією росії. Це визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299, яка набрала чинності 20 березня 2025-го. Документ регламентує порядок виплати пенсій для таких категорій осіб:

  • громадяни, які тимчасово проживають за кордоном;
  • люди, які залишаються на тимчасово окупованих росією територіях України;
  • особи, які виїхали з окупованих територій та мешкають зараз на підконтрольній Україні частині держави.

Ці громадяни зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію — процедуру підтвердження особи, без якої Пенсійний фонд не зможе продовжити виплату коштів, — до 31 грудня 2025 року.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Пенсійний фонд визначив кілька способів проходження цієї процедури, щоб зробити процес максимально зручним для різних категорій громадян.

Цікаве по темі: Хто з переселенців може втратити державні виплати з листопада

Фізичну ідентифікацію можна пройти кількома способами.

  1. Особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до банку, у якому отримується пенсія.
  2. Авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, використовуючи віддалений КЕП (кваліфікований електронний підпис) «Дія.Підпис», створений через мобільний застосунок Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
  3. Пройти процедуру через відеоконференцзв’язок із дотриманням вимог законодавства у сфері електронних послуг. Під час сеансу потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу, відповідно до Порядку, затвердженого правлінням Пенсійного фонду України.

Окрім проходження ідентифікації, громадяни мають також повідомити Пенсійний фонд про факт отримання або неотримання пенсій чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації. Зробити це можна дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Що робити, якщо пенсію перестали нараховувати

Іноді трапляється, що пенсіонери помічають відсутність надходжень на картку. У таких випадках Пенсійний фонд радить не панікувати, а спершу перевірити, чи взагалі проводилось нарахування у відповідному виплатному періоді.

Це можна зробити кількома способами:

  • онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ, де відображається історія нарахувань;
  • телефоном — звернувшись до контактного центру Пенсійного фонду;
  • особисто — прийшовши до сервісного центру у своєму регіоні.

Якщо виявиться, що нарахування тривають, але гроші не надходять, потрібно звернутись до банку, в якому відкрито пенсійний рахунок. Часто причиною є технічна помилка, блокування картки або завершення строку її дії. У таких випадках банк допоможе розблокувати рахунок або переоформити картку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які переваги мають працюючі пенсіонери

До якого віку можна отримувати пенсію по втраті годувальника

У ПФУ пояснили, що робити з трудовими книжками після оцифрування

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven 28.10.2025

IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven
Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025 28.10.2025

Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025
Як сплатити податки на доходи, отримані за кордоном 27.10.2025

Як сплатити податки на доходи, отримані за кордоном
Хто з переселенців може втратити державні виплати з листопада 27.10.2025

Хто з переселенців може втратити державні виплати з листопада
Кійосакі спрогнозував майбутнє Ethereum, порівнявши монету з Біткоїном 27.10.2025

Кійосакі спрогнозував майбутнє Ethereum, порівнявши монету з Біткоїном
Бізнес закликає Раду не підвищувати податок для банків — EBA 27.10.2025

Бізнес закликає Раду не підвищувати податок для банків — EBA
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
Останні новини
Сьогодні  19:20

IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven

 Сьогодні  18:20

Укрпошта отримала престижну міжнародну нагороду

 Сьогодні  17:10

В Україні з’явиться реєстр дропів — «чорний список» банківських клієнтів

 Сьогодні  16:00

PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT

 Сьогодні  15:50

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Сьогодні  13:40

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

 Сьогодні  12:30

Скільки податків сплатила компанія-розробник monobank у 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.