Деякі українці можуть втратити пенсії у 2026

Деяким українським пенсіонерам доведеться виконати конкретні дії, аби зберегти право на отримання виплат у 2026 році. Якщо цього не зробити, гроші можуть перестати надходити на картки, а пенсія буде тимчасово призупинена

Хто ризикує втратити виплати у 2026 році

Під загрозу потрапляють ті громадяни, які проживають за межами України або на територіях, що нині перебувають під тимчасовою окупацією росії. Це визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299, яка набрала чинності 20 березня 2025-го. Документ регламентує порядок виплати пенсій для таких категорій осіб:

громадяни, які тимчасово проживають за кордоном;

люди, які залишаються на тимчасово окупованих росією територіях України;

особи, які виїхали з окупованих територій та мешкають зараз на підконтрольній Україні частині держави.

Ці громадяни зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію — процедуру підтвердження особи, без якої Пенсійний фонд не зможе продовжити виплату коштів, — до 31 грудня 2025 року.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Пенсійний фонд визначив кілька способів проходження цієї процедури, щоб зробити процес максимально зручним для різних категорій громадян.

Фізичну ідентифікацію можна пройти кількома способами.

Особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до банку, у якому отримується пенсія. Авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, використовуючи віддалений КЕП (кваліфікований електронний підпис) «Дія.Підпис», створений через мобільний застосунок Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Пройти процедуру через відеоконференцзв’язок із дотриманням вимог законодавства у сфері електронних послуг. Під час сеансу потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу, відповідно до Порядку, затвердженого правлінням Пенсійного фонду України.

Окрім проходження ідентифікації, громадяни мають також повідомити Пенсійний фонд про факт отримання або неотримання пенсій чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації. Зробити це можна дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Що робити, якщо пенсію перестали нараховувати

Іноді трапляється, що пенсіонери помічають відсутність надходжень на картку. У таких випадках Пенсійний фонд радить не панікувати, а спершу перевірити, чи взагалі проводилось нарахування у відповідному виплатному періоді.

Це можна зробити кількома способами:

онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ, де відображається історія нарахувань;

Якщо виявиться, що нарахування тривають, але гроші не надходять, потрібно звернутись до банку, в якому відкрито пенсійний рахунок. Часто причиною є технічна помилка, блокування картки або завершення строку її дії. У таких випадках банк допоможе розблокувати рахунок або переоформити картку.

