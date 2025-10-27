Хто з переселенців може втратити державні виплати з листопада

З листопада 2025 року частина внутрішньо переміщених осіб може втратити право на щомісячну допомогу від держави. У Пенсійному фонді України пояснили, кого це стосується і що потрібно зробити, щоб не залишитися без виплат

Кого можуть позбавити допомоги

Як зазначається у матеріалі Новини.LIVE, до початку листопада ВПО мають надати до Пенсійного фонду інформацію про будь-які зміни, що впливають на отримання допомоги. Йдеться про зміну прізвища, імені чи по батькові, місця проживання або реєстрації, оформлення нового паспорта чи виїзд за кордон.

Для працездатних переселенців діє ще одна важлива умова: протягом трьох місяців після призначення допомоги вони мають або працевлаштуватися, або зареєструватися як фізична особа-підприємець, або стати на облік у центрі зайнятості.

Розмір виплат для ВПО у 2025 році

Міністерство соціальної політики нагадує, що допомога на проживання для переселенців залишається у двох варіантах:

2 000 грн для дорослих;

3 000 грн для дітей та людей з інвалідністю.

Подати заявку можна через застосунок Дія або особисто у Центрі надання адміністративних послуг.

Інші програми підтримки для ВПО

Окрім базових виплат, діють додаткові програми допомоги:

компенсація частини орендної плати для родин, які витрачають понад 20% доходу на житло (розмір визначається залежно від регіону);

програма «єВідновлення», що дозволяє переселенцям із тимчасово окупованих територій отримати компенсацію за пошкоджене чи знищене житло.

