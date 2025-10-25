У ПФУ пояснили, що робити з трудовими книжками після оцифрування

В Україні триває перехід на електронні трудові книжки. Пенсійний фонд нагадав, що після оцифрування паперові документи не зникають — їх потрібно зберігати, а за бажанням працівника роботодавець може й надалі вносити записи вручну

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Електронна книжка замість паперової

Електронна трудова книжка — це цифровий аналог звичайної, який містить відомості про трудову діяльність, страховий стаж і сплачені внески. Оцифрування розпочалося у 2021 році, а завершити процес потрібно до 10 червня 2026 року.

Працівники можуть перевірити свої дані в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Якщо частина записів відсутня, їх можна додати — відсканувавши паперову книжку або інші документи, що підтверджують стаж (довідки, накази, дипломи, військовий квиток тощо).

Що робити з паперовою книжкою

Після оцифрування паперова книжка залишається у працівника. Вона не вилучається і не знищується. За бажанням власника роботодавець може продовжувати робити записи — наприклад, про прийняття, переведення чи звільнення.

Читайте також: Скільки стажу потрібно мати, щоб вийти на пенсію

Роботодавці, своєю чергою, повинні подавати до Пенсійного фонду скан-копії трудових документів своїх співробітників через електронний кабінет страхувальника. Це потрібно, щоб дані автоматично потрапили до електронної системи обліку.

Навіщо це потрібно

Мета переходу — спростити облік трудової діяльності, прискорити розрахунок пенсій і зменшити бюрократію. Електронний формат також забезпечує збереження даних і доступ до них у будь-який момент без ризику втрати або пошкодження паперового документа.

Перевірте свої дані вже зараз

ПФУ рекомендує кожному працівнику зайти до особистого кабінету на порталі portal.pfu.gov.ua, переконатися, що трудова книжка оцифрована, і при потребі завантажити відсутні записи.

До 2026 року паперова книжка все ще діятиме паралельно з електронною, але поступово саме електронна стане єдиним офіційним джерелом інформації про трудовий стаж.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які надбавки отримують українські пенсіонери після 65 років

Названо розмір пенсій українців: хто та скільки отримує

Рада може змінити розмір виплат при народженні дитини