close-btn
PaySpaceMagazine

У ПФУ пояснили, що робити з трудовими книжками після оцифрування

25.10.2025 14:30
Ольга Деркач

В Україні триває перехід на електронні трудові книжки. Пенсійний фонд нагадав, що після оцифрування паперові документи не зникають — їх потрібно зберігати, а за бажанням працівника роботодавець може й надалі вносити записи вручну

У ПФУ пояснили, що робити з трудовими книжками після оцифрування

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Електронна книжка замість паперової

Електронна трудова книжка — це цифровий аналог звичайної, який містить відомості про трудову діяльність, страховий стаж і сплачені внески. Оцифрування розпочалося у 2021 році, а завершити процес потрібно до 10 червня 2026 року.

Працівники можуть перевірити свої дані в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Якщо частина записів відсутня, їх можна додати — відсканувавши паперову книжку або інші документи, що підтверджують стаж (довідки, накази, дипломи, військовий квиток тощо).

Що робити з паперовою книжкою

Після оцифрування паперова книжка залишається у працівника. Вона не вилучається і не знищується. За бажанням власника роботодавець може продовжувати робити записи — наприклад, про прийняття, переведення чи звільнення.

Читайте також: Скільки стажу потрібно мати, щоб вийти на пенсію

Роботодавці, своєю чергою, повинні подавати до Пенсійного фонду скан-копії трудових документів своїх співробітників через електронний кабінет страхувальника. Це потрібно, щоб дані автоматично потрапили до електронної системи обліку.

Навіщо це потрібно

Мета переходу — спростити облік трудової діяльності, прискорити розрахунок пенсій і зменшити бюрократію. Електронний формат також забезпечує збереження даних і доступ до них у будь-який момент без ризику втрати або пошкодження паперового документа.

Перевірте свої дані вже зараз

ПФУ рекомендує кожному працівнику зайти до особистого кабінету на порталі portal.pfu.gov.ua, переконатися, що трудова книжка оцифрована, і при потребі завантажити відсутні записи.

До 2026 року паперова книжка все ще діятиме паралельно з електронною, але поступово саме електронна стане єдиним офіційним джерелом інформації про трудовий стаж.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які надбавки отримують українські пенсіонери після 65 років

Названо розмір пенсій українців: хто та скільки отримує

Рада може змінити розмір виплат при народженні дитини

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Світовий борг перевищить рівень після Другої світової до 2029 року 25.10.2025

Світовий борг перевищить рівень після Другої світової до 2029 року
Пенсія за вислугу років: хто та за яких умов може отримати 24.10.2025

Пенсія за вислугу років: хто та за яких умов може отримати
Скільки грошей на рахунках українців 24.10.2025

Скільки грошей на рахунках українців
НБУ випустив нові пам’ятні монети 24.10.2025

НБУ випустив нові пам’ятні монети
Золото демонструє найрізкіше падіння за останні 12 років 23.10.2025

Золото демонструє найрізкіше падіння за останні 12 років
Біткоїн вже скоро обвалиться нижче $100 000 — Standard Chartered 23.10.2025

Біткоїн вже скоро обвалиться нижче $100 000 — Standard Chartered
Вибір редакції
Всі
Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:00

Соломайнер видобув блок Біткоїна, отримавши $347 000

 Сьогодні  11:30

Trust Wallet запустив торгівлю безстроковими фʼючерсами з кредитним плечем до 100×

 Сьогодні  10:00

Світовий борг перевищить рівень після Другої світової до 2029 року

 24.10.2025  19:40

Наступний рух Біткоїна залежить від трьох ключових факторів

 24.10.2025  18:20

У застосунку Армія+ з’явилася нова функція

 24.10.2025  15:40

2 криптовалюти з великим потенціалом зростання

 24.10.2025  14:20

Скільки грошей на рахунках українців

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.