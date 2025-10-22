Які надбавки отримують українські пенсіонери після 65 років

Українці, які досягли 65-річного віку та мають достатній страховий стаж, можуть розраховувати на гарантований мінімальний рівень пенсії, а також надбавки за віком

Згідно із законодавством, така пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної заробітної плати. Для чоловіків потрібно щонайменше 35 років страхового стажу, для жінок — 30 років.

У 2024 році мінімальна зарплата становить 8 000 грн, тож мінімальна пенсія для тих, хто відповідає вимогам, має бути не нижчою за 3 200 грн. Проте фактично українці отримують 3 370 грн. Якщо мінімальна зарплата залишиться без змін, цей розмір збережеться і наступного року.

Якщо ж фактична пенсія нижча за гарантований рівень, держава компенсує різницю. Така доплата після досягнення 65 років нараховується автоматично — як різниця між реальною виплатою та встановленим мінімумом.

Окрім цього, пенсіонери мають право на щомісячну надбавку за віком. Вона також нараховується автоматично та залежить від вікової категорії:

від 70 до 74 років — доплата 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Раніше ми також писали, що українські пенсіонери мають можливість отримати надбавку до основної пенсії, якщо їхній страховий стаж перевищує встановлену державою норму. Завдяки цьому частина громадян може розраховувати на додаткову суму — до 700 гривень щомісяця.

