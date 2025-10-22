close-btn
PaySpaceMagazine

Які надбавки отримують українські пенсіонери після 65 років

22.10.2025 20:20
Ольга Деркач

Українці, які досягли 65-річного віку та мають достатній страховий стаж, можуть розраховувати на гарантований мінімальний рівень пенсії, а також надбавки за віком

Які надбавки отримують українські пенсіонери після 65 років

Фото: pixabay.com, freepik.com

Згідно із законодавством, така пенсія не може бути меншою за 40% мінімальної заробітної плати. Для чоловіків потрібно щонайменше 35 років страхового стажу, для жінок — 30 років.

У 2024 році мінімальна зарплата становить 8 000 грн, тож мінімальна пенсія для тих, хто відповідає вимогам, має бути не нижчою за 3 200 грн. Проте фактично українці отримують 3 370 грн. Якщо мінімальна зарплата залишиться без змін, цей розмір збережеться і наступного року.

Якщо ж фактична пенсія нижча за гарантований рівень, держава компенсує різницю. Така доплата після досягнення 65 років нараховується автоматично — як різниця між реальною виплатою та встановленим мінімумом.

Читайте також: Програма «Тепла зима»: хто отримає 6500 грн перед опалювальним сезоном

Окрім цього, пенсіонери мають право на щомісячну надбавку за віком. Вона також нараховується автоматично та залежить від вікової категорії:

  • від 70 до 74 років — доплата 300 грн;
  • від 75 до 79 років — 456 грн;
  • від 80 років і старше — 570 грн.

Раніше ми також писали, що українські пенсіонери мають можливість отримати надбавку до основної пенсії, якщо їхній страховий стаж перевищує встановлену державою норму. Завдяки цьому частина громадян може розраховувати на додаткову суму — до 700 гривень щомісяця.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

За яких умов дружина може отримувати пенсію чоловіка

Українці можуть втратити майно через борги за комуналку

Деяким українцям доведеться заплатити удвічі більше за стаж

За матеріалами sud.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету: куди підуть гроші 22.10.2025

Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету: куди підуть гроші
На честь Стіва Джобса випустять пам’ятну монету 22.10.2025

На честь Стіва Джобса випустять пам’ятну монету
Названо розмір пенсій українців: хто та скільки отримує 22.10.2025

Названо розмір пенсій українців: хто та скільки отримує
ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу 21.10.2025

ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу
Рада може змінити розмір виплат при народженні дитини 21.10.2025

Рада може змінити розмір виплат при народженні дитини
Українська Vchasno Group інвестувала $1 млн в узбекистанський стартап 21.10.2025

Українська Vchasno Group інвестувала $1 млн в узбекистанський стартап
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  21:00

Скільки біткоїнів у BlackRock

 Сьогодні  19:30

Крипторинок готується до потужного злету — фінансовий аналітик

 Сьогодні  18:30

Рада ухвалила за основу проєкт Держбюджету: куди підуть гроші

 Сьогодні  17:30

На честь Стіва Джобса випустять пам’ятну монету

 Сьогодні  16:30

ChatGPT отримає фінансові моделі: OpenAI наймає банкірів

 Сьогодні  15:30

З 1 листопада запрацюють нові правила формування QR-кодів для переказів

 Сьогодні  14:30

7 криптовалютних ETF, на які варто звернути увагу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.