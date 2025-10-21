close-btn
Деякі пенсіонери можуть отримати доплати: хто має право

21.10.2025 13:20
Ольга Деркач

Українські пенсіонери мають можливість отримати надбавку до основної пенсії, якщо їхній страховий стаж перевищує встановлену державою норму. Завдяки цьому частина громадян може розраховувати на додаткову суму — до 700 гривень щомісяця

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Хто має право на доплату за понаднормовий стаж

У деяких українців накопичено більше страхового стажу, ніж потрібно для призначення пенсії. Для таких людей передбачено спеціальні доплати, які залежать від кількості «зайвих» років роботи.

Розмір цієї надбавки визначається за формулою: за кожен додатковий рік стажу додається 1% від розміру пенсії. Водночас доплата не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Важливо враховувати час призначення пенсії:

  • якщо її було оформлено до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок;
  • якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року, то норма становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Скільки можна отримати у 2025 році

З 2025 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 361 гривню. Це означає, що пенсіонери, котрі мають, наприклад, 30 років страхового стажу понад норму та отримують пенсію, вищу за мінімальну, можуть розраховувати на доплату у розмірі 708 гривень.

Розрахунок здійснюється так: 2 361 × 30% = 708 гривень, тобто 23,61 гривні за кожен додатковий рік стажу.

Які вимоги до страхового стажу у 2025 році

Право на отримання пенсії в Україні регулюється законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У ньому чітко визначено мінімальну кількість років страхового стажу, необхідну для призначення пенсії за віком. Щороку ці вимоги поступово зростають.

У 2025 році діють такі норми:

  • у 60 років — потрібно щонайменше 32 роки стажу;
  • у 63 роки — не менше 22 років стажу;
  • у 65 років — достатньо 15 років стажу.

Через поетапне підвищення вимог до страхового стажу частина українців може не набрати необхідної кількості років для оформлення пенсії вчасно. У такому разі передбачена можливість докупити відсутні роки стажу, сплативши відповідні внески до Пенсійного фонду. Таким чином, тривалий трудовий шлях може не лише гарантувати стабільну пенсію, а й забезпечити суттєву щомісячну доплату від держави.

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
