Програма «Тепла зима»: хто отримає 6500 грн перед опалювальним сезоном

Кабінет Міністрів планує запровадити щорічну одноразову виплату в межах програми «Тепла зима». Соціально вразливі українці отримають по 6500 грн напередодні опалювального сезону 2025/26 років

Кому передбачена допомога

Згідно з проєктом постанови уряду, фінансову підтримку нададуть громадянам, які найбільше потребують допомоги взимку. Загалом кошти отримають близько 660 тисяч людей, а з державного бюджету на це планують спрямувати 4,3 млрд грн.

Виплата у розмірі 6500 грн передбачена для таких категорій:

дітей із числа внутрішньо переміщених осіб (понад 252 тис. осіб);

людей з інвалідністю I групи серед ВПО (приблизно 12,8 тис. осіб);

самотніх пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд (17,5 тис. осіб);

дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (40,9 тис. осіб);

дітей-сиріт і дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу (1 тис. осіб);

дітей із малозабезпечених родин (понад 335 тис. осіб).

Як відбуватимуться виплати

Виплати здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених Міністерству соціальної політики на програми соціального захисту. Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок або на віртуальну картку «Дія.Картка». Використати ці кошти можна буде протягом 180 днів із моменту зарахування.

Наразі урядовий проєкт постанови перебуває на етапі громадського обговорення.

Що відомо про програму «Тепла зима»

Ця ініціатива була запроваджена наприкінці 2024 року в межах пакета заходів «Зимова єПідтримка». Тоді допомогу в розмірі 6500 грн отримували малозабезпечені сім’ї з дітьми та внутрішньо переміщені особи для придбання теплого одягу та взуття.

З огляду на ефективність минулорічної програми, Міністерство соціальної політики пропонує зробити виплати щорічними — аби підтримати найуразливіші категорії громадян під час зимового періоду.

