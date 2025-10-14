close-btn
PaySpaceMagazine

За яких умов дружина може отримувати пенсію чоловіка

14.10.2025 13:40
Ольга Деркач

У певних випадках держава дозволяє дружині перейти на пенсію померлого чоловіка. Це передбачено законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Такий вид виплат називається пенсією у зв’язку з втратою годувальника

За яких умов дружина може отримувати пенсію чоловіка

Фото: pixabay.com, freepik.com

Коли дружина має право на пенсію чоловіка

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається лише за наявності кількох умов, які мають виконуватись одночасно.

  1. Жінка повинна досягти пенсійного віку, встановленого законодавством.
  2. Вона належить до категорії непрацездатних членів сім’ї.
  3. На момент смерті чоловіка подружжя проживало разом.

Якщо всі ці критерії виконано, дружина може претендувати на отримання пенсії померлого чоловіка. Така виплата призначається на весь період, поки одержувач вважається непрацездатним. Якщо жінка вже перебуває у пенсійному віці, виплата встановлюється довічно, тобто без обмеження строку.

Тривалість і порядок виплати

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується з моменту подання заяви до Пенсійного фонду України. Для оформлення потрібно подати документи, що підтверджують факт смерті годувальника, родинні стосунки та спільне проживання. Якщо документи оформлено належним чином, виплату призначають уже з наступного місяця після смерті чоловіка.

Цікаве по темі: Хто може отримати пільги на тверде паливо цієї зими

За інформацією Пенсійного фонду України, базовий розмір пенсії за втратою годувальника становить 50% від пенсії, яку отримував померлий чоловік. Наприклад, якщо чоловік отримував 6 850 гривень, дружина матиме право на 3 425 гривень щомісячно.

Крім того, держава встановлює додаткові надбавки для осіб старшого віку. Зокрема, громадяни, яким виповнилося 75 років, отримують щомісячну доплату до пенсії у розмірі 456 гривень.

Таким чином, якщо жінка відповідає законодавчим вимогам і своєчасно звертається до ПФУ, вона може переоформити пенсію на підставі втрати годувальника та отримувати стабільну довічну виплату.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці можуть втратити майно через борги за комуналку

Деяким українцям доведеться заплатити удвічі більше за стаж

Хто з українців має право на пенсію у Польщі

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Хто може отримати пільги на тверде паливо цієї зими 13.10.2025

Хто може отримати пільги на тверде паливо цієї зими
Чи зобов’язані «сплячі ФОПи» сплачувати податки 13.10.2025

Чи зобов’язані «сплячі ФОПи» сплачувати податки
Лідер ринку мікрокредитів: що стоїть за успіхом Швидко Гроші 13.10.2025

Лідер ринку мікрокредитів: що стоїть за успіхом Швидко Гроші
Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії в Україні 13.10.2025

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії в Україні
Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей 13.10.2025

Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей
5 поширених міфів про заощадження 12.10.2025

5 поширених міфів про заощадження
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  20:40

Пітер Шифф заперечує статус Біткоїна як «цифрового золота»

 Сьогодні  19:30

Крипторинок втратив $150 млрд через відповідь Китаю США

 Сьогодні  18:20

JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами

 Сьогодні  17:10

Банк Англії блокує повну ліцензію Revolut: причина

 Сьогодні  16:00

Mastercard представила нову платформу: що робить

 Сьогодні  14:50

НБУ змінює вимоги до резервів банків

 Сьогодні  12:30

3 причини, чому зростання Біткоїна може затриматися

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.