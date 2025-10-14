За яких умов дружина може отримувати пенсію чоловіка

У певних випадках держава дозволяє дружині перейти на пенсію померлого чоловіка. Це передбачено законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Такий вид виплат називається пенсією у зв’язку з втратою годувальника

Коли дружина має право на пенсію чоловіка

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається лише за наявності кількох умов, які мають виконуватись одночасно.

Жінка повинна досягти пенсійного віку, встановленого законодавством. Вона належить до категорії непрацездатних членів сім’ї. На момент смерті чоловіка подружжя проживало разом.

Якщо всі ці критерії виконано, дружина може претендувати на отримання пенсії померлого чоловіка. Така виплата призначається на весь період, поки одержувач вважається непрацездатним. Якщо жінка вже перебуває у пенсійному віці, виплата встановлюється довічно, тобто без обмеження строку.

Тривалість і порядок виплати

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується з моменту подання заяви до Пенсійного фонду України. Для оформлення потрібно подати документи, що підтверджують факт смерті годувальника, родинні стосунки та спільне проживання. Якщо документи оформлено належним чином, виплату призначають уже з наступного місяця після смерті чоловіка.

За інформацією Пенсійного фонду України, базовий розмір пенсії за втратою годувальника становить 50% від пенсії, яку отримував померлий чоловік. Наприклад, якщо чоловік отримував 6 850 гривень, дружина матиме право на 3 425 гривень щомісячно.

Крім того, держава встановлює додаткові надбавки для осіб старшого віку. Зокрема, громадяни, яким виповнилося 75 років, отримують щомісячну доплату до пенсії у розмірі 456 гривень.

Таким чином, якщо жінка відповідає законодавчим вимогам і своєчасно звертається до ПФУ, вона може переоформити пенсію на підставі втрати годувальника та отримувати стабільну довічну виплату.

Джерело: 24 Канал.