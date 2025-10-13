close-btn
Хто може отримати пільги на тверде паливо цієї зими

13.10.2025 16:20
Ольга Деркач

Українці, які використовують для опалення лише тверде паливо, можуть отримати державну допомогу. Ось що передбачено законом

Громадяни, які не мають централізованого опалення й не користуються природним газом або електроенергією для обігріву житла, мають право оформити субсидію або пільгу на тверде паливо.

Хто може отримати субсидію чи пільгу на тверде паливо

Допомога надається тим, хто опалює помешкання виключно твердим паливом. Це можуть бути дрова, вугілля, торф або брикети. Головна умова — відсутність централізованого теплопостачання та невикористання газу чи електрики для обігріву.

Пільги на придбання палива

Право на пільги мають громадяни, внесені до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Вони можуть отримати компенсацію на купівлю скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива. Такі пільги надаються один раз на рік — на опалювальний сезон.

Щоб оформити допомогу, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України та надати довідку, яка підтверджує, що у будинку є пічне опалення.

Розмір допомоги визначають залежно від сукупного доходу домогосподарства. Водночас цей дохід не враховується для певних категорій осіб:

  • учасників бойових дій;
  • людей з інвалідністю внаслідок війни;
  • членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, ветеранок, захисників чи захисниць України.

Субсидія на тверде паливо

Субсидія на придбання твердого палива призначається один раз на рік. Для цього потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою та заповненою декларацією про доходи і витрати за встановленою формою.

Грошова допомога від міжнародних організацій

Окрім державної підтримки, у деяких регіонах допомогу на купівлю твердого палива надають міжнародні фонди. Виплати можуть сягати до 19 400 гривень. Таку допомогу отримують мешканці територій, де ведуться або можливі бойові дії.

Йдеться про окремі громади Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Луганської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Перелік населених пунктів, мешканці яких можуть претендувати на таку підтримку, визначають обласні військові адміністрації.

Джерело: На пенсії.

