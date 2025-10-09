Українці зможуть отримають гроші на медогляд: хто має право

В Україні готуються запустити нову загальнонаціональну програму профілактичних медичних оглядів, або так званих чекапів. Ця ініціатива буде доступна всім громадянам, які досягли 40-річного віку

Уже через місяць після святкування 40-річчя користувачі отримуватимуть у застосунку Дія сповіщення про можливість пройти національний чекап і дізнатися про стан свого здоров’я. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Як працюватиме програма

За словами міністра, метою кампанії є раннє виявлення найпоширеніших захворювань — серцево-судинних недуг, діабету, а також проблем психічного здоров’я. У рамках цієї програми громадяни зможуть пройти комплекс необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.

«Ви замовляєте (чекап) та вам прийдуть кошти на картку, яка створена в Дії. І ви обираєте заклад охорони здоров’я, в якому можете пройти перелік лабораторних або інструментальних досліджень», — пояснив Ляшко.

Також він уточнив, що після проходження медогляду пацієнт отримає можливість проконсультуватися з лікарем або, у разі виявлення відхилень, отримати направлення до вузькопрофільного спеціаліста.

Міністр наголосив, що громадяни, у яких під час чекапу виявлять захворювання або ризики, зможуть отримати електронний рецепт на безоплатні лікарські засоби. Ці препарати допоможуть вилікувати хворобу або зупинити її прогресування.

Коли стартує кампанія

Загальнонаціональна програма профілактичних медоглядів розпочне роботу з 1 січня 2026 року. У проєкті державного бюджету на її реалізацію передбачено 10 мільярдів гривень.

Таким чином, держава планує запровадити системний підхід до профілактики хвороб, що дозволить українцям отримувати своєчасну медичну допомогу та дбати про здоров’я ще до появи серйозних симптомів.

