close-btn
PaySpaceMagazine

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: які виплати отримають родини військових

06.10.2025 19:10
Микола Деркач

Родини загиблих військовослужбовців мають право на пенсійне забезпечення відповідно до закону №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: які виплати отримають родини військових

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Як повідомили у Пенсійному фонді України, питання призначення пенсії у разі втрати годувальника за загиблих/померлих військовослужбовців врегульоване Законом України № 2262. За його нормами матері та дружини військовослужбовців, які загинули (померли) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків), мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років, за наявності страхового стажу не менше 20 років.

При досягненні 55 років батькам та дружині (чоловіку) пенсія по втраті годувальника за загиблого військовослужбовця призначається незалежно від тривалості страхового стажу.

Зазначається, що окрім того, дана категорія утриманців має право на призначення пенсії в разі втрати годувальника, якщо вони мають право на:

  • пенсію незалежно від віку відповідно до ч. 3 ст. 114 Закону №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (шахтарські пенсії);
  • дострокову пенсію за віком (при досягненні 55 років (чоловіки), 50 років (жінки) за умови наявності стажу 25 та 20 років відповідно);
  • пенсію за віком на пільгових умовах;
  • пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.

Читайте також: Деякі українці можуть втратити пенсію у жовтні

Пенсія по втраті годувальника за військовослужбовців, які загинули при виконанні військової служби встановлюється у наступних розмірах:

  • 70% грошового забезпечення загиблого годувальника – батькам (одному з батьків), дружині/чоловікові, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї. При цьому мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 7800 грн;
  • 70% грошового забезпечення загиблого годувальника – дитині. Двом та більше дітям – по 50% грошового забезпечення (але не менше 6100 грн на кожного).

Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (2 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо.

Право на пенсію по втраті годувальника за померлого військовослужбовця мають батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли 60 років незалежно від наявності у них страхового стажу, або є особами з інвалідністю. Розмір такої пенсійної виплати встановлюється на рівні 30% заробітної плати померлого годувальника.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: які виплати отримають родини військових

Фото: pfu.gov.ua

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи зростуть пенсії у 2026 році

Сплатити деякі податки можна буде через Дію

Деякі українці можуть отримати до 1 300 гривень на оплату комуналки

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
НБУ оштрафував фінансову компанію 06.10.2025

НБУ оштрафував фінансову компанію
2 акції Воррена Баффета, які варто купити вже сьогодні 06.10.2025

2 акції Воррена Баффета, які варто купити вже сьогодні
Як перевірити чи сплачує роботодавець страхові внески 06.10.2025

Як перевірити чи сплачує роботодавець страхові внески
Деякі українці можуть втратити пенсію у жовтні 05.10.2025

Деякі українці можуть втратити пенсію у жовтні
Як підтвердити стаж, набутий до 2004 року 04.10.2025

Як підтвердити стаж, набутий до 2004 року
Скільки податків сплатили українці у вересні 2025 — інфографіка 03.10.2025

Скільки податків сплатили українці у вересні 2025 — інфографіка
Вибір редакції
Всі
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

 Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
Останні новини
Сьогодні  21:00

НБУ оштрафував фінансову компанію

 Сьогодні  20:30

Акції AMD злетіли на 25% після новини про багатомільярдну угоду з OpenAI

 Сьогодні  19:50

НКЦПФР розширила список ненадійних інвестпроєктів

 Сьогодні  18:30

Де в ЄС найпростіше отримати громадянство

 Сьогодні  17:30

Тім Кук може залишити посаду CEO Apple: хто його замінить

 Сьогодні  16:30

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  15:30

2 акції Воррена Баффета, які варто купити вже сьогодні

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.