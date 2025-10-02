Сплатити деякі податки можна буде через Дію

Державна податкова служба України спільно з Міністерством цифрової трансформації розширює спектр податкових сервісів у застосунку Дія

Про це заявила в.о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій та інститутів громадянського суспільства, пише The Page.

Податки у Дії — які можливості готують

За словами Карнаух, головна мета проєкту — зробити роботу з податками максимально простою, буквально «в один клік».

У майбутньому користувачі Дії зможуть:

перевіряти свої об’єкти оподаткування (нерухомість, землю, автомобілі);

бачити нарахування;

отримувати інформацію про борги;

сплачувати податки онлайн.

«Наша мета — щоб податкові сервіси були максимально простими та зрозумілими для людей. Ми налаштовуємо баланс між контролем і сервісністю у постійному діалозі з бізнесом і громадянами», — наголосила очільниця ДПС.

Які інші новації впроваджує податкова

Автоматизоване стягнення боргів. Податкова тестує програмне забезпечення, яке дозволить примусово списувати кошти з рахунків боржників в електронному форматі через систему платежів НБУ. Офіси податкових консультантів. В Україні вже працює 20 офісів, де громадянам надали понад 5,1 тис. консультацій. Планується запровадити онлайн-запис і «дорожні карти» для найпоширеніших питань.

Е-акциз. Податкова готує систему електронних марок для алкоголю та тютюну, однак старт залежить від рішення парламенту. СМКОР. З 28 вересня почали діяти зміни, спрямовані на зменшення кількості блокувань податкових накладних. Зараз цей показник становить 0,3%.

Карнаух підкреслила, що ДПС паралельно працює над оновленням Податкового кодексу та найближчим часом винесе підготовлені пропозиції на обговорення з бізнесом.

