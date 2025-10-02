close-btn
Сплатити деякі податки можна буде через Дію

02.10.2025 17:30
Ольга Деркач

Державна податкова служба України спільно з Міністерством цифрової трансформації розширює спектр податкових сервісів у застосунку Дія

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це заявила в.о. голови ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій та інститутів громадянського суспільства, пише The Page.

Податки у Дії — які можливості готують

За словами Карнаух, головна мета проєкту — зробити роботу з податками максимально простою, буквально «в один клік».

У майбутньому користувачі Дії зможуть:

  • перевіряти свої об’єкти оподаткування (нерухомість, землю, автомобілі);
  • бачити нарахування;
  • отримувати інформацію про борги;
  • сплачувати податки онлайн.

«Наша мета — щоб податкові сервіси були максимально простими та зрозумілими для людей. Ми налаштовуємо баланс між контролем і сервісністю у постійному діалозі з бізнесом і громадянами», — наголосила очільниця ДПС.

Цікаве по темі: Податкова автоматично стягуватиме кошти з боржників

Які інші новації впроваджує податкова

  • Автоматизоване стягнення боргів. Податкова тестує програмне забезпечення, яке дозволить примусово списувати кошти з рахунків боржників в електронному форматі через систему платежів НБУ.
  • Офіси податкових консультантів. В Україні вже працює 20 офісів, де громадянам надали понад 5,1 тис. консультацій. Планується запровадити онлайн-запис і «дорожні карти» для найпоширеніших питань.
  • Дашборд податкових надходжень. На сайті ДПС функціонує сервіс, що дозволяє відслідковувати динаміку податкових платежів і виконання планових показників.
  • Е-аудит. У 2026 році планується запуск нової системи перевірок. Наразі вже подано понад 580 аудиторських файлів SAF-T UA.
  • Е-акциз. Податкова готує систему електронних марок для алкоголю та тютюну, однак старт залежить від рішення парламенту.
  • СМКОР. З 28 вересня почали діяти зміни, спрямовані на зменшення кількості блокувань податкових накладних. Зараз цей показник становить 0,3%.

Карнаух підкреслила, що ДПС паралельно працює над оновленням Податкового кодексу та найближчим часом винесе підготовлені пропозиції на обговорення з бізнесом.

