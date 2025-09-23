close-btn
Податкова змінила вимоги до деяких ритейлерів

23.09.2025 20:00
Микола Деркач

Для суб’єктів господарювання, які вроздріб торгують алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним, з 1 жовтня 2025 року запроваджуються вимоги щодо мінімального розміру середньої щомісячної заробітної плати або загального місячного оподатковуваного доходу

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що відповідні зміни передбачені Законом України № 4536-IX, яким оновлено норми Закону № 3817-IX.

Починаючи з 1 жовтня суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним для провадження відповідної діяльності на підставі зазначених ліцензій мають дотримуватись вимог, передбачених частинами тринадцятою та чотирнадцятою статті 42 Закону № 3817.

Розмір середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб’єктом господарювання / загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання, зареєстрованого як фізична особа – підприємець, що не має найманих працівників, має становити не менше ніж:

  • 1,5 мінімальних заробітних плат при одночасному дотриманні таких умов для всіх місць роздрібної торгівлі:
  • їх розташування – за межами населених пунктів – адміністративних центрів областей і м. Києва та м. Севастополя на відстані від 50 кілометрів;
  • площа торговельної зали – до 500 метрів квадратних;
  • 2 мінімальних заробітних плат для всіх інших суб’єктів господарювання, у яких місця торгівлі не відповідають зазначеним вище умовам.

Читайте також: Як зміниться розмір податків для ФОП у 2026

Невиконання цих вимог призведе до припинення дії ліцензії.

Розрахунок розміру середньої щомісячної заробітної плати або розміру загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання здійснюється за період починаючи з дня набрання чинності Законом № 4536.

Припинення дії ліцензії застосовується у разі виявлення за результатами перевірки контролюючим органом факту, який зафіксований в акті перевірки, щодо  невідповідності протягом трьох повних календарних місяців поспіль у період дії ліцензії:

  • розміру середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб’єктом господарювання, – розміру, визначеному частиною тринадцятою статті 42 Закону № 3817-IX;
  • розміру загального місячного оподатковуваного доходу суб’єкта господарювання, зареєстрованого як фізична особа – підприємець, що не має найманих працівників, – розміру, визначеному частиною чотирнадцятою статті 42 Закону № 3817-IX.

Раніше ми писали, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, які встановлюють нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking та інших сервісів.

