Як рахуватимуть податок на крипту, якщо отримав збитки — Гетманцев

Україна готова здійснити значний крок на шляху правового врегулювання криптовалютного сектору — відбувається підготовка законопроєкту №10225-д до другого читання. Разом із цим в українців виникає дуже багато питань щодо норм, які розглядаються до прийняття

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами політика, люди зараз задають йому багато питань про особливості легалізації криптовалюти і як це буде працювати у законопроєкті №10225-д, який зараз готується до другого читання. І одне з таких питань стосується саме збитків — як функціонуватиме механізм.

«Із прибутком то зрозуміло, а як бути, якщо буде збиток?», — пише один із користувачів.

Гетманцев пояснив, що збиток переноситься на наступні податкові періоди до його вичерпання.

«Тобто якщо ви зазнали збитків у ваших операціях з криптоактивами у поточному році, то ви зможете використати цей збиток у зменшення вашого об’єкта оподаткування, тобто у зменшення вашого доходу в наступному році і відповідно недоплатити на нього податок», — пояснив нардеп.

Раніше ми також писали, що голова Національного банку України Андрій Пишний під час EBA Global Outlook розповів про головні економічні виклики, перспективи співпраці з міжнародними партнерами та розвиток фінансового сектору. Окрему увагу він приділив темі законодавчого врегулювання віртуальних активів, які вже стали вагомим сегментом української економіки.

За його словами, лише за перше півріччя 2025 року обіг компаній, що працюють у сфері віртуальних активів в Україні, становив близько $7 млрд. Це оцінка міжнародних експертів, яка свідчить про масштаб і динаміку галузі.

«Час настав, щоб легалізувати ринок віртуальних активів, адже він демонструє надзвичайно швидке зростання», — наголосив голова НБУ.

Парламент уже ухвалив у першому читанні законопроєкт, що має стати фундаментом регулювання цього ринку. Хоча документ ще далекий від досконалості, регулятор налаштований доопрацювати його до другого читання спільно з профільним комітетом Верховної Ради, міжнародними партнерами та учасниками ринку.

