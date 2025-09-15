close-btn
PaySpaceMagazine

Як рахуватимуть податок на крипту, якщо отримав збитки — Гетманцев

15.09.2025 17:30
Микола Деркач

Україна готова здійснити значний крок на шляху правового врегулювання криптовалютного сектору — відбувається підготовка законопроєкту №10225-д до другого читання. Разом із цим в українців виникає дуже багато питань щодо норм, які розглядаються до прийняття

Як рахуватимуть податок на крипту, якщо отримав збитки — Гетманцев

Фото: motionarray.com, facebook.com/d.getmancev/

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами політика, люди зараз задають йому багато питань про особливості легалізації криптовалюти і як це буде працювати у законопроєкті №10225-д, який зараз готується до другого читання. І одне з таких питань стосується саме збитків — як функціонуватиме механізм.

«Із прибутком то зрозуміло, а як бути, якщо буде збиток?», — пише один із користувачів.

Гетманцев пояснив, що збиток переноситься на наступні податкові періоди до його вичерпання.

«Тобто якщо ви зазнали збитків у ваших операціях з криптоактивами у поточному році, то ви зможете використати цей збиток у зменшення вашого об’єкта оподаткування, тобто у зменшення вашого доходу в наступному році і відповідно недоплатити на нього податок», — пояснив нардеп.

Читайте також: Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

Раніше ми також писали, що голова Національного банку України Андрій Пишний під час EBA Global Outlook розповів про головні економічні виклики, перспективи співпраці з міжнародними партнерами та розвиток фінансового сектору. Окрему увагу він приділив темі законодавчого врегулювання віртуальних активів, які вже стали вагомим сегментом української економіки.

За його словами, лише за перше півріччя 2025 року обіг компаній, що працюють у сфері віртуальних активів в Україні, становив близько $7 млрд. Це оцінка міжнародних експертів, яка свідчить про масштаб і динаміку галузі.

«Час настав, щоб легалізувати ринок віртуальних активів, адже він демонструє надзвичайно швидке зростання», — наголосив голова НБУ.

Парламент уже ухвалив у першому читанні законопроєкт, що має стати фундаментом регулювання цього ринку. Хоча документ ще далекий від досконалості, регулятор налаштований доопрацювати його до другого читання спільно з профільним комітетом Верховної Ради, міжнародними партнерами та учасниками ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптовалюта: нова ера фінансів чи приречений на провал експеримент

Чи прибутковий криптомайнінг: 3 факти, які варто знати

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоКриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Чи досягне Біткоїн $130 000 у жовтні — думка криптоспільноти 15.09.2025

Чи досягне Біткоїн $130 000 у жовтні — думка криптоспільноти
2 відомі криптовалюти, яким прогнозують різке падіння 15.09.2025

2 відомі криптовалюти, яким прогнозують різке падіння
Емітент USDT запускає новий стейблкоїн 15.09.2025

Емітент USDT запускає новий стейблкоїн
3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня 15.09.2025

3 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня
4 криптовалюти, за якими варто стежити цієї осені 14.09.2025

4 криптовалюти, за якими варто стежити цієї осені
Криптовалюта: нова ера фінансів чи приречений на провал експеримент 14.09.2025

Криптовалюта: нова ера фінансів чи приречений на провал експеримент
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
ТОП статей 12.09.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

 Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
Останні новини
Сьогодні  21:00

ЄБРР інвестує у новий завод «Карпатських мінеральних вод»

 Сьогодні  20:30

Чи досягне Біткоїн $130 000 у жовтні — думка криптоспільноти

 Сьогодні  19:50

НБУ змінив обсяг ліцензії фінкомпанії

 Сьогодні  19:10

2 відомі криптовалюти, яким прогнозують різке падіння

 Сьогодні  18:30

Apple випускає iOS 26: що зміниться

 Сьогодні  17:30

Як рахуватимуть податок на крипту, якщо отримав збитки — Гетманцев

 Сьогодні  15:30

У застосунку Армія+ з’явилися нові функції

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.