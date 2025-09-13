close-btn
Чи прибутковий криптомайнінг: 3 факти, які варто знати

13.09.2025 10:00
Ольга Деркач

У 2009 році, коли з’явився Біткоїн, більшість людей вважали криптовалюту короткочасним явищем. Тепер, понад 15 років потому, багато хто запитує себе: чи можна досі заробити на цьому?

Фото: freepik.com

Майнінг зробив деяких ранніх майнерів мільйонерами у біткоїнах. Сьогодні цей бізнес вже не такий вигідний, але все ж може приносити чималі гроші тим, хто готовий витрачати ресурси на розв’язання складних математичних задач і додавання транзакцій у блокчейн.

Фахівці розповіли, наскільки рентабельним є майнінг у 2025 році.

Так, майнінг усе ще приносить прибуток

Майнінг може бути вигідним, але все залежить від умов. Щоб заробляти, потрібне потужне обладнання та програмне забезпечення. Якщо воно у вас вже є і ви постійно оновлюєте техніку, то можна отримувати в середньому близько $10,79 на день «чистими» після витрат. Все залежить і від того, яку саме криптовалюту ви майните.

Втім, індивідуальний майнінг Біткоїна сьогодні практично не має сенсу. У 2025 році вартість видобутку одного BTC у США перевищує $100 000, і витрати не виправдовують результат.

Крім дорогого обладнання, потрібні ще величезні витрати на електроенергію та цілодобове обслуговування. Тому майнінг Біткоїна став прерогативою лише техногігантів з мільярдними бюджетами.

Зате Dogecoin може бути цікавою альтернативою. Для його майнінгу потрібно значно менше енергії (1,71 кВт·год на DOGE проти 1,1 млн кВт·год на BTC), що суттєво знижує витрати.

Цікаве по темі: BlackRock перерозподіляє $600 млн у крипті: які активи під ударом

Майнінг споживає величезну кількість електроенергії

Головна стаття витрат — електрика. За даними Cambridge Centre for Alternative Finance, рентабельна ціна становить близько 5 центів за кВт·год. Для більшості штатів США це нереально за звичайними тарифами.

Але є країни, де електроенергія коштує значно дешевше. Наприклад, на Кубі тариф може становити всього 1 цент за кВт·год, а в Аргентині — 2 центи. Це відкриває можливість для високої маржі, якщо вдається мінімізувати витрати на енергію.

Це серйозний бізнес, а не хобі

Майнінг уже давно не підходить для новачків. Він вимагає серйозного підходу, дисципліни та чіткого розрахунку окупності. Це не просто технічні навички — це постійна робота з обладнанням, ризиками й витратами.

Якщо ви маєте необхідну техніку, час і досвід, так — прибуток можливий. Але варто пам’ятати, що майнінг став бізнесом. Це вже не хобі, а справа, яка потребує уваги, графіка роботи і гнучкості, щоб адаптуватися до змін.

Майнінг — це як власний бізнес: ви працюєте ночами й встаєте рано, аби все контролювати. Це може бути вигідно, але водночас ризиковано і надзвичайно конкурентно. Тому перш ніж занурюватися у цей світ, добре зважте всі «за» і «проти».

Джерело: GOBankingRates.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
