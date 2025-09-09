7 ШІ-криптовалют, які варто розглянути для купівлі

Поєднання штучного інтелекту (ШІ) та криптовалют надихає як досвідчених інвесторів, так і новачків. Найуспішніші ШІ-монети вже досягали мільярдних капіталізацій, а у 2025 році ця ніша залишається одним із головних інвестиційних трендів, навіть попри періодичні просідання ринку

Технологічні тренди загалом, особливо ті, що пов’язані з конвергенцією інноваційних платформ, пришвидшують розвиток як технологій, так і економіки. Це доводить, що інвестиції в AI-криптовалюти можуть не лише диверсифікувати, а й підсилити ваш портфель. Але які саме ШІ-монети мають шанси на успіх до кінця 2025 року?

Bittensor (TAO)

Bittensor — це децентралізований маркетплейс для купівлі та продажу AI-моделей, обчислювальних потужностей і цифрових ресурсів. Платформа з відкритим кодом працює на блокчейні, дозволяючи створювати та обмінюватися машинним інтелектом, зберіганням і обчислювальними ресурсами. Власний токен TAO використовується для участі в роботі мережі.

Render (RNDR)

Render розпочав 2025 рік на позитивній ноті, проте нещодавно знову пішов у просідання. Його основна сфера — розподілений рендеринг за допомогою GPU, що частково перетинається з діяльністю Nvidia.

Render Network з’єднує художників, яким потрібна рендеринг-потужність, із власниками GPU. Побудована на блокчейні Ethereum, мережа дозволяє створювати високопродуктивні децентралізовані додатки для геймінгу, медицини, фінансів та інших сфер.

Artificial Superintelligence Alliance (FET)

Проєкт поєднує ШІ та блокчейн для ефективнішої комунікації, ухвалення рішень і фінансових операцій. Його можна розглядати як «розумного цифрового асистента», що допомагає управляти активами та торгівлею.

The Graph (GRT)

Ще донедавна GRT мав капіталізацію понад $1 млрд, але навіть зараз залишається важливим гравцем. Це токен на блокчейні Ethereum, який живить The Graph — протокол індексації, що працює як пошуковик для блокчейн-мереж.

SingularityNET (AGIX)

SingularityNET займає помітне місце серед AI-криптовалют. Хоча токен AGIX останнім часом просів, експерти прогнозують позитивну динаміку до кінця 2025 року.

Проєкт просуває ідею відкритої побудови Artificial General Intelligence (AGI) — «децентралізованого інтелекту рівня людини». Аналітики вважають його відносно безпечним активом: Investors Observer присвоїв йому низький рівень ризику.

OriginTrail (TRAC)

TRAC — токен проєкту OriginTrail, який розвиває децентралізований граф знань. Він дозволяє організовувати та робити активи доступними для пошуку за ключовими словами чи ID.

Технологію вже застосовують у фармацевтиці, глобальній торгівлі, логістиці, сталому виробництві, харчовій безпеці та управлінні даними корпорацій.

Forta (FORT)

Forta позиціонує себе як провідна децентралізована мережа моніторингу безпеки для гаманців, розробників та інвесторів. Використовує машинне навчання для виявлення загроз і аномалій у Web3 у режимі реального часу.

Серед її інвесторів — Coinbase Ventures та Digital Currency Group.

Перелічені монети — серед найпопулярніших і найперспективніших на ринку, проте існують сотні інших блокчейн-проєктів із підтримкою AI. Перш ніж інвестувати, вивчайте освітні матеріали та аналітику про ШІ-токени.

Джерело: GOBankingRates.