3 криптовалюти, на які варто звернути увагу в умовах інфляції

Попри те, що інфляція й у 2025 році залишається вищою за цільові показники центробанків, вона виявилася більш стійкою, ніж прогнозували економісти

Невизначеність на ринках облігацій, уповільнення зростання заробітних плат і підвищення вартості товарів першої необхідності змусили інвесторів переосмислити, як захистити свою купівельну спроможність.

Хоча цифрові активи дедалі частіше розглядають як новий фінансовий рубіж, традиційні інструменти проти інфляції, такі як золото й нерухомість, досі зберігають актуальність.

Топ-3 криптовалюти, що вважаються найбільш стійкими в умовах інфляції, — це Біткоїн, Ethereum і Cardano. Кожна має свої переваги: Cardano — мережа з прогресивною системою управління, Ethereum — основа децентралізованих фінансів, а Біткоїн — цифрове золото.

Біткоїн: цифровий захист від інфляції

Біткоїн перетворився на визнаний макроактив. Його обмежена емісія — максимум 21 млн монет — створює жорстку межу, яка протистоїть інфляційним монетарним політикам. У 2025 році приплив капіталу в американські ETF на Біткоїн перевищив $20 млрд, що підтвердило інституційний інтерес до цієї криптовалюти як до цифрового золота.

Аналітики наголошують: хоча Біткоїн вже не приносить шалених прибутків, як у перші роки, його стабільність у збереженні капіталу робить його активом №1 для інвесторів, які бояться інфляції. Роздрібне прийняття також лишається сильним: активність у Lightning Network демонструє дедалі більше реальних транзакцій, а не лише спекуляцій. Для довгострокових портфелів Біткоїн виступає надійним «якорем».

Ethereum: децентралізована інфраструктура майбутнього

Ethereum виконує іншу роль в умовах інфляції. Це не просто хедж, а мережа, яка зростає завдяки попиту на децентралізовані додатки. У DeFi заблоковано мільярди доларів, а схвалення Ethereum-ETF привернуло увагу пенсійних фондів та великих інвесткомпаній.

Дефляційний механізм Ethereum, закладений у EIP-1559, вже спалив понад 4 млн ETH із 2021 року, знижуючи тиск на пропозицію. Масштабні рішення другого рівня (Arbitrum, Optimism, zkSync) стимулюють подальше прийняття, утримуючи Ethereum у центрі економіки Web3. Для інвесторів це поєднання дефіциту, інституційної довіри та практичного використання робить ETH ключовим активом у періоди інфляції.

Cardano: ставка на децентралізоване управління

Cardano йде іншим шляхом. Її дослідницька, рецензована модель розробки рухалася повільніше за конкурентів, але саме це створює довіру. Наближення ери Voltaire з ончейн-управлінням і спільнотною скарбницею може зробити Cardano однією з найбільш децентралізованих мереж.

В умовах інфляції інвестори цінують стійкість, і методичний підхід Cardano приваблює тих, хто прагне менше залежати від хайпу. Аналітики вважають, що ADA недооцінена порівняно з конкурентами, а тому має потенціал значного зростання після впровадження нових оновлень.

