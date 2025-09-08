Компанія Tether планує інвестувати у видобуток золота

Компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, веде переговори з кількома гірничодобувними та інвестиційними групами щодо участі у проєктах, які охоплюють видобуток, переробку, торгівлю золотом та фінансування роялті

Нині компанія зберігає у Цюриху $8,7 млрд золотих резервів, які частково забезпечують токени. Але тепер вона прагне масштабніше вийти у сферу фізичного золота, інвестуючи безпосередньо в ланцюг глобальних поставок металу.

Генеральний директор Tether Паоло Ардойно неодноразово публічно вихваляв золото як фундаментальне сховище вартості, називаючи його «нашим джерелом природи».

«Я знаю, що багато хто вважає Біткоїн цифровим золотом. А золото, на мою думку, — це наше джерело природи», — сказав він.

У червні Tether Investments придбала пакет акцій на $105 млн у канадській компанії Elemental Altus, яка спеціалізується на роялті на золото. Минулого тижня компанія вклала ще $100 млн, приурочивши інвестицію до злиття Elemental з конкурентом EMX.

Керівник бізнес-ініціатив Tether Хуан Сарторі зазначив, що мета компанії — розбудувати широку «експозицію на золото».

Втім, не всі у галузі поділяють оптимізм.

«Їм подобається золото. Але я не думаю, що у них є стратегія», — сказав один із керівників гірничодобувної компанії. Інший ветеран ринку назвав Tether «найдивнішою компанією, з якою мені доводилося працювати».

Переговори також проводилися з компанією Terranova Resources з Британських Віргінських островів, проте угоди досягнуто не було.

Tether також керує токеном XAUt, забезпеченим фізичним золотом, але він поки що залишається нішевим продуктом із капіталізацією менше $900 млн. Для порівняння, USDT має ринкову вартість $168 млрд.

Окрім цього, компанія активно розвиває напрямок торгового фінансування сировинних товарів, надаючи короткострокові кредити під поставки масових ресурсів.

Таким чином, амбіції Tether у золоті сигналізують про ширший рух — поєднання блокчейн-фінансів із «твердими» активами.

Джерело: Yahoo!Finance.