close-btn
PaySpaceMagazine

Компанія Tether планує інвестувати у видобуток золота

08.09.2025 10:10
Ольга Деркач

Компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, веде переговори з кількома гірничодобувними та інвестиційними групами щодо участі у проєктах, які охоплюють видобуток, переробку, торгівлю золотом та фінансування роялті

Компанія Tether планує інвестувати у видобуток золота

Фото: unsplash.com

Нині компанія зберігає у Цюриху $8,7 млрд золотих резервів, які частково забезпечують токени. Але тепер вона прагне масштабніше вийти у сферу фізичного золота, інвестуючи безпосередньо в ланцюг глобальних поставок металу.

Генеральний директор Tether Паоло Ардойно неодноразово публічно вихваляв золото як фундаментальне сховище вартості, називаючи його «нашим джерелом природи».

«Я знаю, що багато хто вважає Біткоїн цифровим золотом. А золото, на мою думку, — це наше джерело природи», — сказав він.

У червні Tether Investments придбала пакет акцій на $105 млн у канадській компанії Elemental Altus, яка спеціалізується на роялті на золото. Минулого тижня компанія вклала ще $100 млн, приурочивши інвестицію до злиття Elemental з конкурентом EMX.

Цікаве по темі: 3 фінансові експерти, які підтримують криптовалюти — і 3, які їх критикують

Керівник бізнес-ініціатив Tether Хуан Сарторі зазначив, що мета компанії — розбудувати широку «експозицію на золото».

Втім, не всі у галузі поділяють оптимізм.

«Їм подобається золото. Але я не думаю, що у них є стратегія», — сказав один із керівників гірничодобувної компанії. Інший ветеран ринку назвав Tether «найдивнішою компанією, з якою мені доводилося працювати».

Переговори також проводилися з компанією Terranova Resources з Британських Віргінських островів, проте угоди досягнуто не було.

Tether також керує токеном XAUt, забезпеченим фізичним золотом, але він поки що залишається нішевим продуктом із капіталізацією менше $900 млн. Для порівняння, USDT має ринкову вартість $168 млрд.

Окрім цього, компанія активно розвиває напрямок торгового фінансування сировинних товарів, надаючи короткострокові кредити під поставки масових ресурсів.

Таким чином, амбіції Tether у золоті сигналізують про ширший рух — поєднання блокчейн-фінансів із «твердими» активами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи вже запізно купувати Біткоїн — думки експертів

Скільки б ви отримали, інвестувавши $100 в криптовалюту Трампа у січні

Dogecoin готується до параболічного зростання — аналітики

Джерело: Yahoo!Finance.

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market 05.09.2025

Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market
BlackRock повертається до BTC: стартував продаж ETH 04.09.2025

BlackRock повертається до BTC: стартував продаж ETH
Скільки залучила Україна від продажу ОВДП у серпні — Мінфін 03.09.2025

Скільки залучила Україна від продажу ОВДП у серпні — Мінфін
Срібло зросло до 14-річного піку, а золото підбирається до рекорду 01.09.2025

Срібло зросло до 14-річного піку, а золото підбирається до рекорду
НКЦПФР дозволила Inzhur обʼєднати свої 5 фондів в один 01.09.2025

НКЦПФР дозволила Inzhur обʼєднати свої 5 фондів в один
Кійосакі назвав 3 активи, які він дуже рідко продає 01.09.2025

Кійосакі назвав 3 активи, які він дуже рідко продає
Вибір редакції
Всі
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Останні новини
Сьогодні  10:10

Компанія Tether планує інвестувати у видобуток золота

 07.09.2025  16:00

3 фінансові експерти, які підтримують криптовалюти — і 3, які їх критикують

 07.09.2025  13:00

Чи вже запізно купувати Біткоїн — думки експертів

 07.09.2025  11:30

Над Україною зійде «кривавий місяць»: коли і де можна побачити

 07.09.2025  10:00

Чатботи стали вдвічі частіше брехати та провокують психічні розлади

 06.09.2025  16:00

OpenAI створить платформу для пошуку роботи на базі ШІ

 06.09.2025  14:30

Скільки б ви отримали, інвестувавши $100 в криптовалюту Трампа у січні

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.