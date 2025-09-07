3 фінансові експерти, які підтримують криптовалюти — і 3, які їх критикують

Криптовалюти продовжують ділити фінансовий світ як мало яка інша тема. Навіть серед відомих експертів думки коливаються від ентузіазму до повного заперечення

Розбіжності стосуються не лише інвестиційних стратегій. Вони відображають фундаментальні суперечки про майбутнє грошей, технологій та фінансових систем. Одні вважають криптовалюти революційною технологією, яка змінить фінанси. Інші називають їх спекулятивною грою, що підриває класичні принципи збереження капіталу.

Прихильники криптовалют

Кевін О’Лірі

Зірка шоу Shark Tank став одним із найгучніших знаменитостей-адвокатів криптовалют. Спершу О’Лірі називав Біткоїн «сміттям», але кардинально змінив свою позицію після детального вивчення технології.

Сьогодні він інвестував близько 20% свого портфеля у криптовалюти. Часто обговорює криптоактиви на CNBC та співпрацював із FTX (до її краху) й іншими платформами. Він переконаний, що інституційні інвестиції підтверджують легітимність криптовалют як класу активів.

Ентоні Помпліано

Відомий як Pomp, він побудував власний бренд навколо пропаганди Біткоїна. Колишній аналітик Morgan Stanley, який став криптопідприємцем, стверджує, що Біткоїн — це майбутнє грошей і новий засіб збереження вартості.

У подкастах та соцмережах Помпліано неодноразово називав Біткоїн найприбутковішим активом. Він вірить, що з часом Біткоїн замінить золото й рекомендує значну частку портфеля інвестувати саме в нього.

Майкл Сейлор

Генеральний директор Strategy (раніше MicroStrategy) перетворив компанію на своєрідний «біткоїн-фонд», придбавши понад 190 000 монет для корпоративного резерву. Сейлор став головним корпоративним пропагандистом криптовалюти.

Він називає Біткоїн «цифровою власністю» й вважає його кращим за нерухомість, золото чи облігації для довгострокового збереження капіталу. Сейлор регулярно виступає на криптоконференціях і активно просуває ідею масового прийняття Біткоїна.

Критики криптовалют

Воррен Баффет

Голова Berkshire Hathaway ніколи не змінював скептичної позиції щодо криптовалют. Він відомий своєю фразою, що Біткоїн — це «отрута для щурів», й переконаний, що цифрові активи не створюють жодної реальної цінності.

«Я не володію жодною криптовалютою і ніколи не буду», — заявив Баффет на щорічних зборах акціонерів у 2020 році. На його думку, криптовалюти позбавлені продуктивної основи, яку мають бізнес чи нерухомість, і є лише спекуляцією.

Цікаво, що Berkshire Hathaway все ж має непрямий доступ до крипторинку — через інвестиції у компанії, що надають криптопослуги (Nu Holdings) чи у фінансові групи, які вкладаються в найбільший біткоїн-фонд iShares Bitcoin Trust ETF.

Чарлі Мангер

Покійний віце-голова Berkshire був ще різкішим у своїй критиці.

Він заявляв: «Я вважаю весь цей розвиток огидним і таким, що суперечить інтересам цивілізації».

Мангер був переконаний, що криптовалюта — це концентрат спекуляції, й закликав уряди заборонити цифрові активи.

Джеймі Даймон

Голова JPMorgan Chase — один із найгучніших банківських критиків криптовалют. Ще у 2017 році він назвав Біткоїн «шахрайством» і прогнозував урядові репресії проти цифрових активів.

«Біткоїн — це шахрайство, яке зрештою лусне», — заявляв Даймон.

Хоча останніми роками він висловлюється менш різко, проте й надалі стверджує, що криптовалюти майже не мають законного призначення, окрім спекуляцій та злочинної діяльності.

Водночас JPMorgan активно розробляє власні блокчейн-рішення для внутрішнього використання, хоча Даймон залишається противником публічних криптовалют.

