BlackRock повертається до BTC: стартував продаж ETH

Інвестиційний гігант BlackRock змінив фокус: компанія почала активно продавати Ethereum та нарощувати позиції у Біткоїні. Такий крок сигналізує про повернення головного гравця Волл-стріт до BTC як ключового цифрового активу

Як зазначається у матеріалі Finbold, фонди, що торгуються на біржі (ETF) на основі Ethereum (ETH), у серпні продемонстрували вражаючий попит, залучивши загалом $3,87 млрд чистих припливів. Однак інституційні стратегії на крипторинку знову зміщуються на користь Біткоїна (BTC) як цифрового захисного активу.

Так, 3 вересня BlackRock продала Ethereum на суму $151,39 млн, одночасно придбавши додатково Біткоїн на $289,84 млн, згідно з даними, отриманими з SoSoValue.

ETF на основі Біткоїна знову домінують

Як зазначається, цей крок не є одноразовим, а відображає ширшу перебудову інституційних портфелів у період зростання макроекономічної невизначеності.

Справді, 2 вересня ETF на основі Біткоїна також зафіксували чисті припливи у розмірі $332,7 млн після втрати близько $751 млн минулого місяця. Накопичення знову очолили Fidelity та BlackRock, які повідомили про додавання $132,7 млн та $72,8 млн відповідно.

Ключовим чинником виглядають очікування щодо монетарної політики США, оскільки трейдери дедалі активніше роблять ставки на майбутнє зниження ставок Федеральною резервною системою. За даними криптоплатформи прогнозів Polymarket, імовірність зниження ставки у вересні наразі становить 87%.

На момент написання матеріалу найбільший у світі криптовалютний фонд володіє Ethereum на суму $12,97 млрд, що становить 3,10% ринкової капіталізації цієї криптовалюти. Водночас фонд контролює майже $84 млрд у Біткоїні, або 3,76% від загальної кількості монет, що перебувають в обігу.

