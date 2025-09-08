Stripe представила власний блокчейн для стейблкоїн-платежів

Фінтех-компанія Stripe разом із криптоінвесткомпанією Paradigm запустили блокчейн-проєкт для розрахунків у стейблкоїнах

«Інкубований у Stripe, блокчейн Tempo тепер працює як незалежна компанія, що створює платіжно-орієнтований L1, оптимізований для масштабних фінансових сервісів у реальному світі», — повідомив CEO Stripe Патрік Коллісон.

Перші інвестори, Stripe та Paradigm, залучили низку впливових партнерів до розробки Tempo. Серед них — Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered і Visa.

«Ми сподіваємося, що Tempo спростить роботу з ончейн-платежами: від прийому платежів, глобальних виплат і грошових переказів до мікротранзакцій, токенізованих депозитів та «агентних» платежів», — зазначив Коллісон.

Очолив Tempo співзасновник Paradigm і член ради директорів Stripe Малль Хуанг.

За його словами, із виходом стейблкоїнів у мейнстрім потрібна оптимізована інфраструктура. Tempo створений спеціально для стейблкоїнів і реальних платежів, спираючись на глобальний досвід Stripe у сфері платежів та експертизу Paradigm у криптоіндустрії.

Хуанг анонсував амбітні плани Tempo: прогнозовано низькі комісії, опціональну приватність, UX із фокусом на платежах, масштабованість, глобальні виплати та зарплатні проєкти, швидкі й дешеві грошові перекази, токенізовані депозити, мікротранзакції та агентні платежі.

Нагадаємо, що компанія Stripe заявила про «масштабне розширення» своїх фінансових сервісів, запустивши низку нових продуктів. Зокрема, йдеться про інструменти для полегшення міжнародної торгівлі, а також — про першу у світі базову модель штучного інтелекту (ШІ), створену спеціально для платіжних операцій.

Джерело: Finextra.