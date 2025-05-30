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PaySpaceMagazine

Stripe запустив перший у світі ШІ для платежів

30.05.2025 19:30
Ольга Деркач
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Компанія Stripe заявила про «масштабне розширення» своїх фінансових сервісів, запустивши низку нових продуктів. Зокрема, йдеться про інструменти для полегшення міжнародної торгівлі, а також — про першу у світі базову модель штучного інтелекту (ШІ), створену спеціально для платіжних операцій

Stripe запустив перший у світі ШІ для платежів

Stripe запустив перший у світі ШІ для платежів Фото: chatgpt.com

«Ми стоїмо на порозі двох проривів для світової економіки: стейблкоїнів та ШІ, — сказав співзасновник Stripe Джон Коллісон. — Стейблкоїни — це недооцінений гравець, якого всі недогледіли, а штучний інтелект ось-ось змінить правила онлайн-комерції через автономні транзакції. Stripe прагне наблизити це майбутнє для кожного з вас».

Серед нових функцій — можливість для бізнесу у Великій Британії зберігати, керувати й витрачати кошти у різних валютах безпосередньо зі свого облікового запису в Stripe, а також надсилати виплати до 50 країн, маючи лише email-адресу отримувача.

Також Stripe розширила підтримку міжнародних продажів, додавши 25 нових платіжних методів, включно з UPI (Індія) та Pix (Бразилія).

Щодо базової ШІ-моделі для платіжних операцій, то, за словами компанії, вона виявляє сотні тонких сигналів, які були поза досяжністю попередніх моделей. Зокрема, Stripe вдалося майже миттєво підвищити ефективність виявлення атак на банківські картки з 59% до 97%.

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Тим часом, Stripe також подала заявку на отримання спеціальної банківської ліцензії — і це може суттєво змінити ситуацію на ринку платіжних сервісів.

«У нинішніх умовах, коли платіжні провайдери прагнуть мінімізувати витрати й одночасно розширити бізнес-моделі, можливість обробляти транзакції напряму змусить і інших гравців шукати шляхи до спеціального банківського статусу», — йдеться у матеріалі.

Зокрема, Stripe подала заявку на статус Merchant Acquirer Limited Purpose Bank (MALPB), яку вже схвалив Департамент банківської справи штату Джорджія. Це відкриває компанії шлях до прямої співпраці з Visa та Mastercard у США та можливості обробляти платежі без участі банку-партнера (так званого BIN-спонсора).

«Саме ця можливість — обробляти транзакції напряму — дає Stripe вагомішу роль у сфері дебетових та кредитних платежів для бізнесу, оскільки дозволяє зекономити на комісії банків-посередників», — пояснює.

Водночас у компанії підкреслили: Stripe не планує відмовлятися від вже існуючих банківських партнерств.

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Джерело: PYMNTS.

Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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