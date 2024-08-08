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Stripe і Bitstamp об'єднались для розвитку криптовалюти в ЄС

08.08.2024 19:00
Дарія Шуть
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Співпраця двох великих світових фінтех-компаній дозволить споживачам на території Європейського Союзу легко купувати криптовалюти напряму

Stripe і Bitstamp об'єднались для розвитку криптовалюти в ЄС

Фото: unsplash.com

Bitstamp, найстаріша у світі криптовалютна біржа, оголосила про співпрацю зі Stripe, платформою фінансової інфраструктури для бізнесу. Bitstamp допоможе Stripe в контексті обміну фіатних валют на цифрові активи по всьому ЄС, йдеться в пресрелізі.

Зокрема, представлено настроюваний віджет Stripe onramp, який розробники можуть вставляти безпосередньо у свою програму або на вебсайт. Він забезпечить користувачам безперебійну оплату, оптимізований для конвертації криптовалюти і дозволяє майже миттєво розраховуватися за транзакціями з криптовалютою.

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Stripe onramp наразі підтримує різні криптовалюти, включаючи Біткоїн (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Stellar (XLM) і USD Coin (USDC).

«Завдяки цьому партнерству Bitstamp керуватиме конвертацією фіатної валюти в криптовалюту та переказами споживачів. Це являє собою розширення Bitstamp-as-a-service, що ще більше зміцнює роль криптовалюти як життєво важливої ​​частини екосистеми цифрових платежів», — зазначають в компанії.

Нагадаємо, американський постачальник фінансових послуг Stripe розширив свою підтримку криптовалюти на Європу на тлі «прогресивного» регулювання.

Таке рішення означає, що користувачі на території Європейського Союзу тепер можуть купувати Bitcoin, Ethereum, Solana та інші цифрові активи за допомогою кредитної або дебетової картки, прив’язаної до Stripe.

Також ми писали, що французька компанія Next Generation та ірландська установа електронних грошей DECTA Limited уклали стратегічне партнерство для запуску прив’язаного до євро стейблкоїна EURT, який буде повністю відповідати вимогам MiCA.

Стейблкоїн працюватиме на блокчейні Stellar та трьох інших платформах. Попередньо пранується запустити EURT вже у жовтні.

Крім цього, німецька компанія з управління активами DWS заснувала підприємство, щоб створити першу регульовану країною криптовалюту. Це стало значним кроком для європейського фінансового сектора, враховуючи, що DWS управляє активами на 941 мільярд євро.

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Рубрики: ГрошіЄвросоюзКриптовалютиСвітНовини
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