close-btn
PaySpaceMagazine

Payoneer та Citi впроваджують перекази на базі блокчейну

13.08.2025 14:00
Ольга Деркач

Глобальна фінтех-компанія Payoneer та один з найбільших банків США Citi розпочали співпрацю для впровадження внутрішньокорпоративних казначейських переказів на базі блокчейну через платформу Citi Token Services

Payoneer та Citi впроваджують перекази на базі блокчейну

Payoneer та Citi впроваджують перекази на базі блокчейну Фото: freepik.com

Нове рішення дає змогу Payoneer швидше переводити кошти між своїми рахунками у різних країнах, автоматизувати процес і підвищити прозорість операцій, йдеться в пресрелізі.

Сервіс працює у межах філій, що беруть участь у програмі, та покликаний зменшити залежність від традиційних платіжних інструментів, які можуть уповільнювати транзакції через банківські обмеження, вихідні чи святкові дні. Раніше компанії вже співпрацювали у сфері глобальних банківських послуг, зокрема у напрямках Banking as a Service, міжнародних платежів та валютних операцій.

«Ми постійно шукаємо способи спростити складний світ транскордонних платежів, — зазначила фінансова директорка Payoneer Беа Ордоньєз. — Інфраструктура на основі блокчейну трансформує рух грошей по всьому світу, і завдяки Citi Token Services ми отримуємо можливість переказувати кошти за кордон в реальному часі, забезпечуючи швидший та ефективніший досвід для наших клієнтів».

Цікаве по темі: Revolut веде діалог з НБУ щодо ліцензування — Пишний

Очікувані переваги цієї інфраструктури:

  • миттєва глобальна ліквідність: переказ коштів 24/7 між підрозділами Payoneer на ринках США, Великої Британії та Сингапуру, скорочуючи затримки та усуваючи обмеження, пов’язані з вихідними або святами;
  • підвищена ефективність казначейських операцій: швидкі, прозорі та автоматизовані внутрішньокорпоративні перекази, що оптимізують управління готівкою та зменшують валютні ризики завдяки програмованим розрахункам на основі блокчейну;
  • проста інтеграція: сучасні API та блокчейн-протоколи дозволяють легко інтегрувати рішення з наявними казначейськими та платіжними системами, мінімізуючи потребу у складних змінах інфраструктури та скорочуючи час виходу на ринок.

«Citi Token Services змінює підхід наших глобальних клієнтів до управління ліквідністю та платежами, забезпечуючи цілодобовий транскордонний доступ у режимі реального часу та суттєво підвищуючи ефективність, — коментує Райан Рагг, керівниця напряму цифрових активів, казначейства та торгових рішень компанії Citi. — У стрімко змінюваному цифровому банківському середовищі ми раді співпрацювати з клієнтами, такими як Payoneer, щоб пропонувати безпечні, масштабовані та прозорі платіжні рішення по всьому світу».

Запущена у 2024 році, платформа Citi Token Services дозволяє здійснювати багатомільйонні транзакції та забезпечує постійну міжнародну ліквідність і платежі між філіями Citi, що беруть участь у програмі. З моменту запуску через неї було проведено операції на мільярди доларів. Citi Token Services працює у філіях США, Великої Британії, Сінгапуру та Гонконгу з переказами в доларах США (USD).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

PayPal запускає глобальну інтеграцію з цифровими гаманцями

The Open Platform запустив свій криптогаманець для користувачів у США

Більшість фінансових порад у соцмережах призводять до втрат — дослідження

Рубрики: BlockchainFinTechСвітНовиниТехнологіїCitibankPayoneer
google news
Новини по темі
Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим 28.02.2025

Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим
Payoneer придбав стартап Skuad за $61 млн 08.08.2024

Payoneer придбав стартап Skuad за $61 млн
Payoneer оголошує про інтеграцію з ПУМБ: що це дасть українському бізнесу 06.08.2024

Payoneer оголошує про інтеграцію з ПУМБ: що це дасть українському бізнесу
ПриватБанк та Payoneer запустили програму кешбеків 06.08.2024

ПриватБанк та Payoneer запустили програму кешбеків
Яку платіжну систему обрати як альтернативу Mercury 26.07.2024

Яку платіжну систему обрати як альтернативу Mercury
PSM – Інтерв’ю з Любов’ю Даниліною, керівницею українського офісу Payoneer 23.05.2024

PSM – Інтерв’ю з Любов’ю Даниліною, керівницею українського офісу Payoneer
Вибір редакції
Всі
«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів

 Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
ТОП статей 11.08.2025

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
Останні новини
Сьогодні  14:00

Payoneer та Citi впроваджують перекази на базі блокчейну

 Сьогодні  12:00

SEC підтвердила завершення судової справи проти Ripple

 Сьогодні  11:00

Голова правління Райффайзен Банку залишає посаду

 Сьогодні  10:00

В Україні зʼявився ШІ-помічник для молоді

 12.08.2025  20:40

Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»

 12.08.2025  19:50

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії та застосував захід впливу до небанку

 12.08.2025  19:00

Емітент USDC запустить новий блокчейн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.