Payoneer та Citi впроваджують перекази на базі блокчейну

Глобальна фінтех-компанія Payoneer та один з найбільших банків США Citi розпочали співпрацю для впровадження внутрішньокорпоративних казначейських переказів на базі блокчейну через платформу Citi Token Services

Нове рішення дає змогу Payoneer швидше переводити кошти між своїми рахунками у різних країнах, автоматизувати процес і підвищити прозорість операцій, йдеться в пресрелізі.

Сервіс працює у межах філій, що беруть участь у програмі, та покликаний зменшити залежність від традиційних платіжних інструментів, які можуть уповільнювати транзакції через банківські обмеження, вихідні чи святкові дні. Раніше компанії вже співпрацювали у сфері глобальних банківських послуг, зокрема у напрямках Banking as a Service, міжнародних платежів та валютних операцій.

«Ми постійно шукаємо способи спростити складний світ транскордонних платежів, — зазначила фінансова директорка Payoneer Беа Ордоньєз. — Інфраструктура на основі блокчейну трансформує рух грошей по всьому світу, і завдяки Citi Token Services ми отримуємо можливість переказувати кошти за кордон в реальному часі, забезпечуючи швидший та ефективніший досвід для наших клієнтів».

Цікаве по темі: Revolut веде діалог з НБУ щодо ліцензування — Пишний

Очікувані переваги цієї інфраструктури:

миттєва глобальна ліквідність: переказ коштів 24/7 між підрозділами Payoneer на ринках США, Великої Британії та Сингапуру, скорочуючи затримки та усуваючи обмеження, пов’язані з вихідними або святами;

підвищена ефективність казначейських операцій: швидкі, прозорі та автоматизовані внутрішньокорпоративні перекази, що оптимізують управління готівкою та зменшують валютні ризики завдяки програмованим розрахункам на основі блокчейну;

проста інтеграція: сучасні API та блокчейн-протоколи дозволяють легко інтегрувати рішення з наявними казначейськими та платіжними системами, мінімізуючи потребу у складних змінах інфраструктури та скорочуючи час виходу на ринок.

«Citi Token Services змінює підхід наших глобальних клієнтів до управління ліквідністю та платежами, забезпечуючи цілодобовий транскордонний доступ у режимі реального часу та суттєво підвищуючи ефективність, — коментує Райан Рагг, керівниця напряму цифрових активів, казначейства та торгових рішень компанії Citi. — У стрімко змінюваному цифровому банківському середовищі ми раді співпрацювати з клієнтами, такими як Payoneer, щоб пропонувати безпечні, масштабовані та прозорі платіжні рішення по всьому світу».

Запущена у 2024 році, платформа Citi Token Services дозволяє здійснювати багатомільйонні транзакції та забезпечує постійну міжнародну ліквідність і платежі між філіями Citi, що беруть участь у програмі. З моменту запуску через неї було проведено операції на мільярди доларів. Citi Token Services працює у філіях США, Великої Британії, Сінгапуру та Гонконгу з переказами в доларах США (USD).

