Яку платіжну систему обрати як альтернативу Mercury

У ніч на 23 липня деякі підприємці отримали електронного листа з повідомленням, що платіжна система Mercury заблокує рахунки українців. У зв’язку з цим ми зібрали перелік популярних платіжних систем, які можна розглянути для співпраці

Спершу нагадаємо, що компанія Mercury на запит редакції PaySpace Magazine надала коментар щодо ситуації. Зокрема у повідомленні зазначається, що в першу чергу оновлення в «чорному» списку країн пов’язані з дотриманням законодавства.

«Mercury прагне підтримувати міжнародних власників бізнесу, які мають бізнес у США. Однак, в рамках нашого постійного прагнення до дотримання вимог законодавства, ми нещодавно оновили наші критерії відповідності та повідомили деяких клієнтів про те, що ми більше не можемо підтримувати їх через надані ними адреси або місця, де ми зафіксували часту активність облікових записів. Ми розуміємо, який вплив це може мати на невелику кількість клієнтів, яких це може торкнутися, і ми спілкуємося з цими власниками бізнесу безпосередньо щодо подальших кроків для плавного переходу від Mercury», — заявив представник компанії.

При цьому в Mercury прояснили ще декілька питань:

дані довідкового центру виявилися помилковими і вони не перестануть підтримувати рахунки українців, які проживають в США. Зміни стосуються тільки тих стартаперів, які проживають в Україні. В електронному листі, який отримали підприємці, інформація була вказана правильно;

причиною блокування рахунків стали тимчасово окуповані території, які знаходяться під санкціями і компанії стає все складніше підтримувати регіональну модель з одночасним дотриманням суворих стандартів.

У Mercury пообіцяли переглянути це рішення в майбутньому і, можливо, змінити його.

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Які популярні платіжні системи можуть слугувати альтернативою Mercury?

Revolut

Revolut — фінансово-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги, зокрема, обмін валют, платіжні картки, операції з криптовалютами та акціями тощо. Заснована у 2015 році українцем Владом Яценком та росіянином Миколою Сторонським (відмовився від російського громадянства та засудив вторгнення рф в Україну), обидва мають британське громадянство. Штаб-квартира Revolut знаходиться в Лондоні.

Станом на кінець липня 2024 року компанія має 45+ млн клієнтів фізичних осіб та понад 500 тис. бізнес-клієнтів зі 160+ країн і регіонів. Сервіс підтримує 36 валют.

Revolut Business пропонує наступні рішення для компаній:

Глобальні платежі: безпечні міжнародні грошові перекази у 25+ валютах. Мультивалютні рахунки та обмін грошей за конкурентними курсами. Розумні витрати: контроль фінансових потоків та їх автоматизація, управління доходами та розходами. Інтеграції: підключення бухгалтерського ПЗ та бізнес-API для виконання індивідуальних операцій. Прийом платежів по всьому світу: зокрема, через iPhone без додаткового обладнання.

«Revolut Business був з нами, коли ми вийшли на міжнародний рівень: наш бізнес-рахунок не відставав від розширення ринку в 50+ країнах. Послання іншим засновникам: робіть це без жодних сумнівів», — написав про Revolut Ігнасіо Маркос Перес, фінансовий директор бізнес-школи ThePower.

Нагадаємо, що нещодавно Revolut запустив власну криптобіржу, а також опублікував свої доходи за 2023 рік, показавши рекордний прибуток у розмірі $545 млн. Фінтех-компанія отримує чистий прибуток вже три роки поспіль.

Також Revolut отримав банківську ліцензію у Великобританії.

Wise

Wise (раніше TransferWise) — фінансово-технологічна компанія, яка пропонує послуги міжнародних грошових переказів та мультивалютні рахунки. Заснована у 2011 році Тааветом Хінрікусом і Крісто Кяерманном. Штаб-квартира знаходиться в Лондоні.

Станом на середину 2024 року Wise має понад 16 млн клієнтів зі 160+ країн і підтримує 40 валют. Щоквартально через Wise переміщуються кошти на суму понад 30 млрд фунтів стерлінгів.

Wise Business пропонує наступні рішення для компаній:

Дешеві та швидкі міжнародні грошові перекази без прихованих комісій та з використанням середнього ринкового курсу. Мультивалютні рахунки та зручне керування фінансами. Масові платежі та автоматизація переказів: здійснення одночасних (до 1000 платежів) виплат співробітникам чи постачальникам. Інтеграції: підключення до бухгалтерського ПЗ, такого як Xero, QuickBooks, FreeAgent, та інших, що дозволяє зекономити час на адміністративних завданнях. Бізнес-дебетові картки. Відсотковий дохід: бізнес-клієнти можуть отримувати 4,95% річних на залишок USD на рахунку.

«Дізнайтеся, що таке гроші без кордонів. Ми мріємо, щоб люди могли жити й працювати будь-де. Це означає, що гроші повинні вільно переміщуватися між країнами: миттєво, прозоро, просто та, зрештою, безкоштовно», — зазначається на офіційному сайті компанії.

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Payoneer

Payoneer — фінансово-технологічна компанія, що надає рішення для обробки транскордонних платежів. Засновував її у 2005 році Юваль Таль. Штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.

Станом на середину 2024 року Payoneer обслуговує понад 5 млн клієнтів у 190+ країнах, підтримуючи 70 валют та 22 мови. Клієнти бренду: фрилансери, компанії, маркетплейси (платформа дозволяє бізнесам масштабуватися на різні ринки без зайвих проблем).

Payoneer Business пропонує наступні рішення для компаній:

Міжнародні платежі: швидкі та безпечні перекази між країнами. Бізнес має змогу вести міжнародну діяльність без необхідності відкривати місцеві банківські рахунки. Мультивалютні рахунки: включаючи USD, EUR, GBP, JPY, CAD та AUD, з можливістю конвертації та виведення коштів на місцеві банківські рахунки. Масові платежі: одночасна виплата до 200 платежів безпосередньо на банківські рахунки одержувачів, що зручно для виплат постачальникам та співробітникам. Можливість надсилати запити на оплату клієнтам. Інтеграції: підключення Payoneer до бухгалтерського ПЗ, такого як QuickBooks Online, для автоматизації фінансових процесів. Локальні рахунки для отримання платежів.

Додаткові можливості включають підтримку клієнтів 24/7 на 50 мовах, прозорі комісії та зручність використання як для фізичних осіб, так і для бізнесу.

«З нами світова торгівля стає локальною. Сучасний світ — це ринок, який належить вам, і кожен може заплатити вам із будь-якого місця, а ви можете заплатити їм. Ви відкриті для транскордонної торгівлі, коли бачите можливості, а не перешкоди. З акаунтом Payoneer ви можете керувати своїм бізнесом у кількох валютах, націлюватися на нові ринки та міжнародні можливості, а також отримувати доступ до оборотного капіталу для сприяння глобальному зростанню», — йдеться на сайті компанії.

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