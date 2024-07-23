close-btn
PaySpaceMagazine

Платіжна система Mercury заблокує рахунки українців: що відомо

23.07.2024 9:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Американська фінтех-компанія Mercury, яка користується неабиякою популярністю серед стартапів, вирішила заблокувати рахунки українських підприємців

Платіжна система Mercury заблокує рахунки українців: що відомо

Платіжна система Mercury заблокує рахунки українців: що відомо Фото: chatgpt.com, mercury.com, pngwing.com

«Тридцять хвилин тому українські підприємці, які ведуть бізнес з Mercury отримали повідомлення про виселення за 2 тижні, їх поставили в один ряд з особами з росії, білорусі та Північної Кореї. Справді? Але проблема, схоже, ще глибша», — написав у X Ярослав Ажнюк, засновник і генеральний директор всесвітньо відомої компанії Petcube, партнер і співзасновник стартапу Fuel Finance.

За словами автора твіту, у листі, який він отримав від Mercury, зазначалося: «У зв’язку з нещодавніми змінами <...> ми більше не можемо підтримувати акаунти для підприємств, які мають пов’язані адреси та/або часту активність по акаунту, розташовані в цих країнах:»

  • Білорусь;
  • Куба;
  • Іран;
  • Північна Корея;
  • Росія;
  • Сирія;
  • Україна;
  • Венесуела.

«Mercury вирішив закрити наш банківський рахунок, тому що я маю український паспорт! Раніше я була великою прихильницею Mercury і рекомендувала його багатьом друзям та клієнтам. Однак ця політика, яка ставить Україну в ту ж категорію, що й Росія, є шокуючою та неприйнятною. Українські засновники, які будують свої стартапи під час війни, українські громадяни, які борються за демократію по всьому світу, потрапляють в один список з Росією, яка розв’язала цю війну?», — написала в Х Альона Мисько, засновниця і CEO українсько-американського стартапу Fuelfinance, який нещодавно увійшов до топ-5 стартапів, обраних для участі в NYC Expedition від Rho і Ендрю Янга.

Обидва автори постів задають питання: «Чим обґрунтована така політика?»; «Які конкретні ризики чи занепокоєння призвели до включення України до цього списку?»; «Поясніть, будь ласка, як Україна потрапила до цього списку?».

Редакція PaySpace Magazine звернулася за офіційним коментарем до компанії Mercury. Як тільки ми отримаємо відповідь, її буде опубліковано.

Цікаве по темі: Фінтех-компанія Stripe дозволила купувати криптовалюту в ЄС

Про Mercury

Mercury — американська фінтех-компанія, яка надає послуги стартапам на ранніх стадіях розвитку. Заснована у 2017 році в Сан-Франциско, штат Каліфорнія.

У березні 2022 року компанія почала пропонувати своїм клієнтам послуги венчурного боргу. У вересні цього ж року випустила корпоративну платіжну картку.

Повідомляється, що Mercury отримала значну кількість нових клієнтів і депозитів після банкрутства банку Кремнієвої долини в березні 2023 року.

«Співпраця з регульованими банками-партнерами дозволяє нам розблокувати безпечний доступ до банківської системи США та зосередитися на створенні інноваційних продуктів для понад 200 тис. стартапів», — йдеться на офіційній сторінці компанії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли в Україні запустять миттєві платежі через СЕП — відповідь НБУ

monobank потрапив до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу

Ripple увійшла до числа 250 провідних фінтех-компаній світу: хто ще у списку

Рубрики: СтартапиFinTechВійна з РосієюСвітНовиниБізнесСША
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: AML.point 23.07.2024

Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: AML.point
В Mercury назвали причину блокування рахунків українців 23.07.2024

В Mercury назвали причину блокування рахунків українців
Як користуватися системою IBAN: перевірка номерів та переказ коштів 23.07.2024

Як користуватися системою IBAN: перевірка номерів та переказ коштів
Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Tranzzo 22.07.2024

Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Tranzzo
До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію 22.07.2024

До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
Британський банк створив застосунок для Apple Vision Pro 18.07.2024

Британський банк створив застосунок для Apple Vision Pro
Вибір редакції
Всі
В Mercury назвали причину блокування рахунків українців
ТОП статей 23.07.2024

В Mercury назвали причину блокування рахунків українців

 До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
ТОП статей 22.07.2024

До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
Останні новини
Сьогодні  15:40

Яку стратегію обрати при просіданні Біткоїна: думка провідного аналітика

 Сьогодні  15:21

Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: AML.point

 Сьогодні  15:00

WhatsApp запустить функцію, яка є у iPhone

 Сьогодні  14:20

Binance запустить опціони на Біткоїн та Ethereum в парах USDT: названо дату

 Сьогодні  13:40

Українські стартапи можуть позмагатися за $1 млн на Startup World Cup

 Сьогодні  13:00

Укрексімбанк фінансуватиме створення індустріальних парків в Україні

 Сьогодні  12:20

Інвестори вклали рекордну суму в криптовалютні продукти за кілька тижнів

 Всі новини