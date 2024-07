Платіжна система Mercury заблокує рахунки українців: що відомо

Американська фінтех-компанія Mercury, яка користується неабиякою популярністю серед стартапів, вирішила заблокувати рахунки українських підприємців

Thirty minutes ago, Ukrainian entrepreneurs doing business with @mercury bank got a 2-weeks eviction notice, being put alongside with the individuals from russia, belarus, and North Korea. Really? But the issue seems to be even deeper: 1/X pic.twitter.com/espURwiSmN

За словами автора твіту, у листі, який він отримав від Mercury, зазначалося: «У зв’язку з нещодавніми змінами <...> ми більше не можемо підтримувати акаунти для підприємств, які мають пов’язані адреси та/або часту активність по акаунту, розташовані в цих країнах:»

Mercury decided to close our bank account because I hold a Ukrainian 🇺🇦 passport!

I used to be a big fan of Mercury and recommended it to many friends and customers. However, this policy, which places Ukraine in the same category as Russia, is both shocking and unacceptable.… pic.twitter.com/vwPMpzaKoc

— Alona Mysko (@AlonaMysko) July 22, 2024