Платіжна система Mercury заблокує рахунки українців: що відомо

Американська фінтех-компанія Mercury, яка користується неабиякою популярністю серед стартапів, вирішила заблокувати рахунки українських підприємців

«Тридцять хвилин тому українські підприємці, які ведуть бізнес з Mercury отримали повідомлення про виселення за 2 тижні, їх поставили в один ряд з особами з росії, білорусі та Північної Кореї. Справді? Але проблема, схоже, ще глибша», — написав у X Ярослав Ажнюк, засновник і генеральний директор всесвітньо відомої компанії Petcube, партнер і співзасновник стартапу Fuel Finance.

Thirty minutes ago, Ukrainian entrepreneurs doing business with @mercury bank got a 2-weeks eviction notice, being put alongside with the individuals from russia, belarus, and North Korea. Really? But the issue seems to be even deeper: 1/X pic.twitter.com/espURwiSmN — Yaroslav Azhnyuk / Ярослав Ажнюк (@YaroslavAzhnyuk) July 22, 2024

За словами автора твіту, у листі, який він отримав від Mercury, зазначалося: «У зв’язку з нещодавніми змінами <...> ми більше не можемо підтримувати акаунти для підприємств, які мають пов’язані адреси та/або часту активність по акаунту, розташовані в цих країнах:»

Білорусь;

Куба;

Іран;

Північна Корея;

Росія;

Сирія;

Україна;

Венесуела.

«Mercury вирішив закрити наш банківський рахунок, тому що я маю український паспорт! Раніше я була великою прихильницею Mercury і рекомендувала його багатьом друзям та клієнтам. Однак ця політика, яка ставить Україну в ту ж категорію, що й Росія, є шокуючою та неприйнятною. Українські засновники, які будують свої стартапи під час війни, українські громадяни, які борються за демократію по всьому світу, потрапляють в один список з Росією, яка розв’язала цю війну?», — написала в Х Альона Мисько, засновниця і CEO українсько-американського стартапу Fuelfinance, який нещодавно увійшов до топ-5 стартапів, обраних для участі в NYC Expedition від Rho і Ендрю Янга.

Mercury decided to close our bank account because I hold a Ukrainian 🇺🇦 passport! I used to be a big fan of Mercury and recommended it to many friends and customers. However, this policy, which places Ukraine in the same category as Russia, is both shocking and unacceptable.… pic.twitter.com/vwPMpzaKoc — Alona Mysko (@AlonaMysko) July 22, 2024

Обидва автори постів задають питання: «Чим обґрунтована така політика?»; «Які конкретні ризики чи занепокоєння призвели до включення України до цього списку?»; «Поясніть, будь ласка, як Україна потрапила до цього списку?».

Редакція PaySpace Magazine звернулася за офіційним коментарем до компанії Mercury. Як тільки ми отримаємо відповідь, її буде опубліковано.

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Про Mercury

Mercury — американська фінтех-компанія, яка надає послуги стартапам на ранніх стадіях розвитку. Заснована у 2017 році в Сан-Франциско, штат Каліфорнія.

У березні 2022 року компанія почала пропонувати своїм клієнтам послуги венчурного боргу. У вересні цього ж року випустила корпоративну платіжну картку.

Повідомляється, що Mercury отримала значну кількість нових клієнтів і депозитів після банкрутства банку Кремнієвої долини в березні 2023 року.

«Співпраця з регульованими банками-партнерами дозволяє нам розблокувати безпечний доступ до банківської системи США та зосередитися на створенні інноваційних продуктів для понад 200 тис. стартапів», — йдеться на офіційній сторінці компанії.

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