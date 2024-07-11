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Ripple увійшла до числа 250 провідних фінтех-компаній світу: хто ще у списку

11.07.2024 11:50
Олеся Крамаренко
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Ripple потрапила до престижного списку разом з деякими іншими криптовалютними компаніями

Ripple увійшла до числа 250 провідних фінтех-компаній світу: хто ще у списку

Фото: freepik.com

Компанія Ripple, що базується в Сан-Франциско, була визнана однією з найкращих фінтех-компаній року за версією глобальної служби ділових новин CNBC та німецького статистичного порталу Statista.

Ripple потрапила до списку провідних компаній у сфері цифрових активів поряд з такими іменами, як криптовалютна біржа Coinbase, NFT-маркетплейс OpenSea, блокчейн-аналітик Chainalysis, виробник апаратних гаманців Legser, а також іншими компаніями.

Компанія, яка в першу чергу відома своїм зв’язком з криптовалютою XRP, каже, що для неї велика честь отримати таке визнання.

“Дякуємо нашим співробітникам, клієнтам і прихильникам, які пройшли цей шлях разом з нами!” — заявили в Ripple.

Загалом до спільно складеного списку увійшли 250 фінтех-компаній у восьми категоріях. Це такі категорії, як:

  • Платежі;
  • Цифрові активи;
  • Фінансове планування;
  • Необанкінг;
  • Рішення для бізнес-процесів;
  • Wealthtech;
  • Альтернативні фінанси;
  • Банківські рішення.

Варто зазначити, що розділ “Платежі” лідирує з часткою 24% від загальної кількості компаній.

За кількістю фінтех-компаній лідирують США (161). Великобританія посідає друге місце. Сінгапур, Німеччина та Канада також входять до числа країн-лідерів у фінтех-секторі. Компанії були обрані на основі загальних і специфічних ключових показників ефективності (KPI).

Також не дивно, що ШІ став однією з головних тем 2024 року після стрімкого поширення генеративного штучного інтелекту у 2024 році. Раніше ми писали про 3 способи, за допомогою яких генеративний ШІ робить наш світ кращим.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: FinTechКриптовалютиСвітНовиниRipple Labs
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