Ripple увійшла до числа 250 провідних фінтех-компаній світу: хто ще у списку

Ripple потрапила до престижного списку разом з деякими іншими криптовалютними компаніями

Компанія Ripple, що базується в Сан-Франциско, була визнана однією з найкращих фінтех-компаній року за версією глобальної служби ділових новин CNBC та німецького статистичного порталу Statista.

Ripple потрапила до списку провідних компаній у сфері цифрових активів поряд з такими іменами, як криптовалютна біржа Coinbase, NFT-маркетплейс OpenSea, блокчейн-аналітик Chainalysis, виробник апаратних гаманців Legser, а також іншими компаніями.

Компанія, яка в першу чергу відома своїм зв’язком з криптовалютою XRP, каже, що для неї велика честь отримати таке визнання.

“Дякуємо нашим співробітникам, клієнтам і прихильникам, які пройшли цей шлях разом з нами!” — заявили в Ripple.

Загалом до спільно складеного списку увійшли 250 фінтех-компаній у восьми категоріях. Це такі категорії, як:

Платежі;

Цифрові активи;

Фінансове планування;

Необанкінг;

Рішення для бізнес-процесів;

Wealthtech;

Альтернативні фінанси;

Банківські рішення.

Варто зазначити, що розділ “Платежі” лідирує з часткою 24% від загальної кількості компаній.

За кількістю фінтех-компаній лідирують США (161). Великобританія посідає друге місце. Сінгапур, Німеччина та Канада також входять до числа країн-лідерів у фінтех-секторі. Компанії були обрані на основі загальних і специфічних ключових показників ефективності (KPI).

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За матеріалами U.Today