Штрафи, відкритий банкінг та Резерв+: яких змін чекати українцям з 1 серпня

З 1 серпня на українців чекає ряд змін та нововведень у різних сферах життя. Розбираємося чого чекати та кого стосуються зміни

З 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.

У 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.

Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

100% — вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150% — вартості при кожному наступному порушенні.

З 1 серпня 2025 року Укрзалізниця починає тестування нового інструменту ідентифікації пасажирів — верифікації через Дія.Підпис.

Нововведення стосується купівлі та повернення квитків на низку популярних внутрішніх рейсів. У компанії пояснюють: мета — мінімізувати спекуляції та зловживання з квитками, особливо в напрямках із підвищеним попитом.

На першому етапі нові правила діятимуть для п’яти напрямків:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

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Щоб купити або повернути квиток на один із цих рейсів, потрібно буде пройти верифікацію через Дія.Підпис. Функція працює лише онлайн — придбати квитки через каси на ці потяги буде неможливо.

Незабаром у застосунку для військовозобовʼязаних Резерв+ зʼявляться нові види відстрочок. Міноборони планує оновити застосунок наприкінці липня — на початку серпня.

В планах додати відстрочки в кілька кліків для таких категорій:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

Відкритий банкінг передбачає безпечний та структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (АРІ), які передаються виключно за згодою користувача з метою отримання відомостей з рахунку користувача (баланс, історія операцій) та ініціювання платіжної операції.

Відкритий банкінг сприятиме розвитку фінтеху, інновацій у платіжній сфері, посиленню конкуренції та поліпшенню платіжних послуг. Також це наблизить Україну до приєднання до SEPA та вступу до ЄС.

За згодою клієнта, сторонні сервіси зможуть отримати доступ до інформації про рахунки, транзакції або ініціювати платежі від його імені. Це дає змогу створювати нові зручні фінансові продукти — наприклад, застосунки для управління бюджетом, мультибанківські гаманці або сервіси швидких онлайн-платежів.

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